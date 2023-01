Peskov: Nezaznamenali sme žiadne prípady obmedzovania cien ruskej ropy

Moskva 11. januára (TASR) - Rusko zatiaľ nezaznamenalo žiadne prípady uplatňovania cenového stropu na ruskú ropu, ktorý Západ zaviedol minulý mesiac. Vyhlásil to v stredu na brífingu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR o tom informuje na základe správ Bloomberg a Reuters.



Niektorí analytici už od začiatku upozorňovali, že cenový strop bude mať len malý vplyv na príjmy Moskvy z ropy.



Koalícia G7, ktorú tvoria USA, Kanada, Austrália, Japonsko a 27-členná Európska únia (EÚ), zaviedla od 5. decembra cenový strop na ruskú ropu vo výške 60 USD (55,95 eura) za barel (159 litrov).



V súčasnosti sa ruská ropa Ural obchoduje pod úrovňou cenového stropu.



"Pokiaľ ide o straty, nikto ešte nevidel uplatnenie špeciálnych limitov," povedal novinárom Peskov.



Cenový strop umožňuje krajinám, ktoré nie sú členmi EÚ, pokračovať v dovoze ruskej ropy po mori, ale zakazuje lodným, poisťovacím a zaisťovacím spoločnostiam manipulovať s nákladmi ruskej ropy po celom svete, pokiaľ sa nepredáva za menej ako 60 USD za barel.



Ruský prezident Vladimir Putin minulý mesiac podpísal dekrét, ktorý zakazuje dodávky ropy a ropných produktov od 1. februára na päť mesiacov do krajín, ktoré tento strop dodržiavajú.



Ruská ropa sa tradične predáva so zľavou voči iným typom ropy, ako je napríklad severomorská ropná zmes Brent. Táto zľava ešte stúpla po západných sankciách uvalených v súvislosti s konfliktom na Ukrajine a v súčasnosti predstavuje približne 25 až 30 USD za barel oproti Brentu.



Peskov novinárom tiež povedal, že Rusko urobí všetko pre to, aby sa chránilo pred plánmi G7, ktorá chcú zaviesť cenové stropy aj na ruské ropné produkty.



Zdroj z G7 totiž v utorok (10. 1.) uviedol, že koalícia sa vo februári pokúsi stanoviť cenové stropy aj na ruské produkty, ako je nafta, petrolej a vykurovací olej, aby ešte viac znížila príjmy Moskvy z vývozu energií, ktoré jej slúžia na financovanie invázie na Ukrajinu.



Bude to však zložitejšie ako v prípade ropy, pretože existuje veľa ropných produktov a ich cena často závisí od toho, kde sa kupujú, a nie od toho, kde sa vyrábajú, povedal zdroj, ktorý nechcel byť menovaný.



Ako príklad uviedol naftu a petrolej, ktoré majú tendenciu predávať sa s prirážkou, zatiaľ čo vykurovací olej sa zvyčajne predáva so zľavou. G7 preto zvažuje dva cenové stropy, jeden na produkty s prirážkou, ktorá je definovaná ako rozdiel medzi trhovou cenou ropy a odhadovanou cenou, a druhý pre produkty so zľavou.



(1 EUR = 1,0723 USD)