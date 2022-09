Kremeľ obvinil EÚ, že vytvára bariéry pre prevádzkovanie Gazpromu

Moskva 1. septembra (TASR) - Kremeľ obvinil vo štvrtok Európsku úniu (EÚ), že vytvára bariéry pre prevádzkovanie ruskej energetickej firmy Gazprom, keďže ruský export plynu klesá a kľúčový plynovod Nord Stream 1 je uzavretý z dôvodu údržby. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa hovorcu Kremľa Dmitrij Peskova západné sankcie voči Rusku, uvalené ako odveta za jeho vojenskú kampaň na Ukrajine, bránia Gazpromu vyvážať plný objem plynu do Európy.



Generálny riaditeľ Gazpromu Alexej Miller už v stredu (31. 8.) uviedol, že západné sankcie sú zodpovedné za to, že spoločnosť Siemens Energy nie je schopná vykonávať pravidelnú údržbu zariadení pre plynovod Nord Stream 1, ktorý je momentálne na tri dni odstavený.



Na otázku, či existuje riziko, že by sa dodávky cez tento plynovod, hlavnú trasu pre ruský export do Európy, mohli úplne zastaviť, Peskov odpovedal, že túto otázku treba adresovať spoločnostiam Siemens Energy a Gazprom.



Na zabezpečenie plynulej prepravy plynu sú potrebné zariadenia, ako sú turbíny. Spoločnosť Siemens Energy, ktorá bežne obsluhuje turbíny, v stredu potvrdila, že sa nezúčastňuje na údržbárskych prácach, ktoré vykonáva Gazprom na kompresorovej stanici plynovodu Nord Stream 1.



"Viete, že výrobcom je Siemens, toto je zariadenie s vysokou technologickou úrovňou a na svete nenájdete veľa spoločností, ktoré by ho dokázali obsluhovať," povedal Peskov.



"Gazprom je pripravený a ochotný pokračovať v plnení svojich záväzkov, ale na európskej strane sa vytvorili prekážky - právne a technické - ktoré bránia Gazpromu v práci," dodal.



Aj samotný Gazprom označil za hlavný dôvod problémov s dodávkami cez plynovod Nord Stream 1 sankcie Západu a s tým spojené chybné alebo oneskorené dodávky zariadení.



"Naši oponenti vydali toľko sankčných dokumentov, že vytvorili situáciu, ktorá by sa dala nazvať zmätkom v oblasti sankcií," citovala Millera v stredu agentúra Interfax. "Dnes Siemens prakticky nemá možnosť zabezpečiť pravidelnú väčšiu údržbu našich plynových čerpacích zariadení. Siemens jednoducho nemá kde vykonávať túto prácu," povedal.



Gazprom pre údržbu zastavil toky plynu cez Nord Stream 1 z Ruska do Nemecka do 3. septembra.