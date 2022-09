Kremeľ obviňuje Európu zo zastavenia dodávok plynu

Moskva/Berlín 4. septembra (TASR) - Kremeľ obviňuje Európsku úniu (EÚ) zo zastavenia dodávok plynu cez plynovod Nord Stream 1 do Nemecka. Informovala o tom v nedeľu tlačová agentúra Interfax. TASR správu prevzala z DPA.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pre ruskú televíziu povedal, že "ak Európania urobia absolútne absurdné rozhodnutie, v ktorom odmietnu udržiavať svoje systémy, alebo skôr systémy patriace Gazpromu, potom to nie je chyba Gazpromu, ale chyba politikov, ktorí rozhodli o sankciách".



Podľa Peskova sú Európania zmluvne zaviazaní vykonávať údržbu systémov ruského energetického gigantu Gazprom.



Gazprom v piatok (2.9.) večer oznámil, že v sobotu (3.9.) neobnoví dodávky zemného plynu do Nemecka cez plynovod Nord Stream 1 pre únik motorového oleja na turbíne v kompresorovej stanici Portovaja.



Nemecká vláda spolu so spoločnosťou Siemens Energy spochybnila toto odôvodnenie s argumentom, že takéto úniky ropy sú pomerne bežné a nevyžadujú si zastavenie dodávok plynu.



Ruský prezident Vladimir Putin je zodpovedný za zložitú ekonomickú situáciu v Nemecku, povedal v nedeľu kancelár Olaf Scholz, keď oznámil nový balík podpory pre domácnosti. Vyjadril pritom empatiu s obyvateľmi krajiny, ktorí sa obávajú rastúcich cien energií. "Príčinou tejto veľmi, veľmi zložitej situácie je ruská invázia na Ukrajinu," povedal.



Scholz povedal tiež, že Nemecko dokáže zvládnuť zimu, v neposlednom rade aj vďaka prípravám.



Líder opozičných kresťanských demokratov (CDU) Friedrich Merz medzitým varoval pred výpadkami elektriny v zime, ak sa Nemecko bude držať svojich plánov na postupné vyradenie zostávajúcich jadrových elektrární do konca roka.



"Hrozí úplné preťaženie elektrickej siete na jeseň a v zime, ako aj nedostatočné dodávky elektriny," povedal Merz pre nedeľné vydanie novín Bild.



Upozornil pritom, že ak by len každý piaty odberateľ plynu túto zimu kúril elektrinou, dopyt po nej sa v rámci súkromných domácností zdvojnásobí.



Nemecké ministerstvo hospodárstva medzitým v nedeľu na sociálnej sieti Twitter oznámilo, že naplnenie zásobníkov plynu v celej krajine už prekročilo 85 % ich skladovacej kapacity.



Vláda plánovala dosiahnuť hranicu 85 % do 1. októbra a jej cieľom je mať ich naplnené na 95 % do 1. novembra.



Dovoz plynu z Nórska, Belgicka a Holandska už pritom prekročil objem dodávok cez ruský plynovod Nord Stream 1 ešte predtým, ako ich Moskva úplne zastavila.