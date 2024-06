Moskva 25. júna (TASR) - Odchod európskych bánk z Ruska poškodí západné aj ruské spoločnosti. Vyhlásil to v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, pričom poukázal na mnohé západné podniky, ktoré stále fungujú a využívajú bankové služby v Rusku. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Keďže väčšina veľkých ruských bánk podlieha sankciám Západu v dôsledku invázie na Ukrajinu, zahraničné banky vrátane rakúskej Raiffeisen Bank International a talianskej UniCredit sa stali kľúčovými finančnými mostmi so Západom, čo podporilo ich zisky.



"Vykonávajú pomerne dôležité funkcie pri prevode finančných prostriedkov nielen v záujme našich klientov týchto bánk, ale aj zahraničných klientov," povedal Peskov novinárom.



Bankový dohľad Európskej centrálnej banky požiadal všetky komerčné banky, ktoré majú významné zastúpenie v Rusku, aby urýchlili svoje snahy o znižovanie rizika stanovením jasného plánu na odchod z ruského trhu.



Zvlášť Raiffeisen čelí mimoriadnej kontrole svojich vysokých ruských ziskov a väzieb na Moskvu. Ministerstvo financií USA písomne varovalo banku, že môže byť obmedzený jej prístup do finančného systému USA.



"Nezabúdajte, že v ruskej ekonomike pôsobí veľmi veľa západných podnikov" povedal Peskov. "Majú obrovské, niekoľkomiliardové investície a väčšina firiem neodišla, ale naďalej pôsobia na tomto trhu. Takže využívajú tieto bankové služby. Ak odídu, tieto spoločnosti budú rovnako poškodené ako naše spoločnosti," upozornil.



Približne 1000 západných spoločností opustilo ruský trh od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022, ktorá stála zahraničné spoločnosti viac ako 107 miliárd USD (99,72 miliardy eur) vo forme odpisov a straty príjmov podľa analýzy Reuters.



Peskov v utorok povedal tiež, že najnovšie sankcie Európskej únie (EÚ) proti Rusku boli nezákonné, pričom ich označil za dvojsečnú zbraň, ktorá poškodí aj tie krajiny, ktoré ich uvalili. Vzťahujú sa totiž aj na ruské projekty v oblasti skvapalneného zemného plynu (LNG), ktoré zasiahnu jeho export.



(1 EUR = 1,073 USD)