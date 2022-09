Kremeľ považuje za absurdné viniť Rusko z úniku plynu z Nord Streamu

Moskva 28. septembra (TASRP) - Kremeľ v stredu označil za "hlúpe a absurdné" tvrdenia, že Rusko nejakým spôsobom stojí za možným útokom na plynovody Nord Stream. Pripomenul, že USA boli proti obom potrubiam a ich spoločnosti dosahujú veľké zisky z dodávok plynu do Európy. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters. Európska únia (EÚ) považuje tieto úniky za "úmyselný čin".



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov počas každodenného konferenčného hovoru s novinármi uviedol, že incidenty treba vyšetriť. Načasovanie opravy poškodených potrubí nie je podľa neho jasné. Na otázku o tvrdeniach, že za možným útokom by mohlo byť Rusko Peskov odpovedal: "Je to celkom predvídateľné a tiež predvídateľne hlúpe."



Peskov pripomenul, že aj pre Rusko sú úniky veľký problém, pretože obe vetvy Nord Streamu sú naplnené plynom pripraveným na čerpanie. Plyn je veľmi drahý a teraz mizne vo vzduchu. "Máme o to záujem? Nie, nemáme, stratili sme trasu na dodávky plynu do Európy," povedal Peskov a dodal: "Toto je situácia, ktorá si vyžaduje dialóg, rýchlu interakciu všetkých strán, aby sa zistilo, čo sa stalo. Zatiaľ vidíme absolútny nedostatok takéhoto dialógu."



Na plynovodoch Nord Stream 1 a 2 v Baltskom mori došlo začiatkom týždňa k trom nevysvetliteľným únikom plynu, ktorým predchádzali dva výbuchy. Plynovody boli v uplynulých mesiacoch stredobodom geopolitického napätia. Rusko začiatkom septembra úplne zastavilo dodávky plynu do Európy cez Nord Stream 1 v rámci odvety za západné sankcie proti Moskve za inváziu na Ukrajinu.



Nord Stream 2, postavený súbežne s plynovodom Nord Stream 1, ktorý mal zdvojnásobiť kapacitu na dovoz ruského plynu do Nemecka, nezískal certifikát na prevádzku. Berlín zablokoval novodokončený Nord Stream 2 len krátko predtým, ako Moskva poslala vojakov na Ukrajinu.



Nemecko, Dánsko a Švédsko vyšetrujú úniky plynu ako útoky.



"Vidíme obrovské zisky amerických dodávateľov skvapalneného zemného plynu (LNG), ktorí mnohonásobne zvýšili svoje dodávky na európsky kontinent," vyhlásil Peskov, podľa ktorého majú Američania veľký záujem o ďalšie "super zisky".



Spojené štáty plánujú tento rok dodať na trhy v EÚ najmenej 15 miliárd kubických metrov (m3) skvapalneného zemného plynu, keďže Európa sa snaží odstaviť sa od dodávok ruského plynu.



Rusko uviedlo, že sabotáž na Nord Stream je možná a že úniky ohrozujú energetickú bezpečnosť kontinentu.