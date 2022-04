Kremeľ: Putin zvažuje naviazať rubeľ na zlato

Moskva 29. apríla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin diskutuje o myšlienke naviazania rubľa na zlato a iný tovar. Uviedol to v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR informáciu prevzala od agentúry Reuters, podľa ktorej by tento krok znamenal, že ruská mena by bola po prvý raz za viac ako storočie priamo naviazaná na drahé kovy.



"O tejto otázke sa diskutuje s Putinom," potvrdil Peskov počas piatkového konferenčného hovoru s novinármi.



Vysokopostavený predstaviteľ Kremľa Nikolaj Patrušev, ktorý je tajomníkom ruskej Rady bezpečnosti a blízkym spojencom Putina, tento týždeň uviedol, že prepojenie rubľa s drahými kovmi by mohlo Rusku poskytnúť väčšiu "suverenitu" nad svojím finančným systémom, ktorý poškodzujú západné sankcie. Guvernérka ruskej centrálnej banky však novinárom povedala, že o tejto myšlienke sa "žiadnym spôsobom nediskutuje".



Reuters pripomína, že Rusko každoročne vyprodukuje približne desať percent zlata vyťaženého na celom svete a je dôležitým producentom ropy, zemného plynu, kovov a obilnín. Mnohé meny boli v minulosti naviazané na zlato alebo striebro. Rusko prijalo tento takzvaný zlatý štandard v roku 1897, avšak podobne ako mnohé krajiny ho opustilo počas prvej svetovej vojny, keď vlády doslova tlačili peniaze na financovanie konfliktu. Americký dolár nie je naviazaný na zlato od roku 1971.