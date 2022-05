Kremeľ: Správa o znížení dodávok plynu do Fínska je pravdepodobne hoax

Moskva 13. mája (TASR) - Správa vo fínskych novinách, že Rusko môže obmedziť dodávky plynu do Fínska už v piatok, sa javí ako falošná. Vyhlásil to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



"S najväčšou pravdepodobnosťou ide o ďalší novinový hoax," povedal počas konferenčného hovoru a dodal, že ruský energetický gigant Gazprom zostáva spoľahlivým dodávateľom plynu.



Fínske noviny Iltalehti vo štvrtok (12. 5.) s odvolaním sa na nemenované zdroje informovali, že poprední fínski politici boli varovaní pred zastavením dodávok ruského plynu v piatok.



Gazprom neodpovedal na žiadosť o komentár.



"Gazprom dodáva plyn rôznym odberateľom vrátane členov NATO. Veľakrát ukázal svoju dôveryhodnosť," povedal Peskov a dodal, že Moskva neplánuje odstaviť v piatok Fínsko od dodávok plynu.



Fínsky prezident Sauli Niinistö a premiérka Sanna Marinová v spoločnom vyhlásení vo štvrtok oficiálne oznámili, že podporujú vstup krajiny do NATO. Moskva na to reagovala varovaním pred odvetnými krokmi.



Fínska vláda už 5. mája uviedla, že je pripravená na možnosť, že jej východný sused preruší dodávky plynu v reakcii na odmietnutie Fínska dodržiavať ruské požiadavky na platby za plyn v rubľoch.



TASR o tom informuje na základe správy Reuters.