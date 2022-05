Kremeľ tvrdí, že globálnu potravinovú krízu vyvolal Západ sankciami

Moskva 23. mája (TASR) - Globálnu potravinovú krízu vyvolal Západ uvalením najprísnejších sankcií v moderných dejinách na Rusko pre vojnu na Ukrajine. Vyhlásil to v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Vojna a pokus Západu izolovať za trest Rusko spôsobili prudký nárast cien obilia, kuchynského oleja, hnojív a energií.



Generálny tajomník OSN António Guterres minulý týždeň uviedol, že je v intenzívnom kontakte s Ruskom, Ukrajinou, Tureckom, Spojenými štátmi a Európskou úniou (EÚ) v snahe obnoviť vývoz obilia z Ukrajiny, keďže globálna potravinová kríza sa zhoršuje.



Podľa Kremľa ruský prezident Vladimir Putin súhlasí s hodnotením OSN, že svet čelí potravinovej kríze, ktorá môže spôsobiť hladomor.



"Rusko bolo vždy pomerne spoľahlivým vývozcom obilia," povedal Peskov. "My nie sme zdrojom problému. Zdrojom problému, ktorý vedie k hladu vo svete, sú tí, ktorí proti nám uvalili sankcie, a sankcie samotné," dodal.



Rusko a Ukrajina sa spolu podieľajú takmer tretinou na globálnych dodávkach pšenice. Ukrajina je tiež dôležitým exportérom kukurice, jačmeňa, slnečnicového a repkového oleja, zatiaľ čo Rusko a Bielorusko, ktoré podporuje Moskvu vo vojne a čelí tiež sankciám, sa podieľajú viac ako 40 % na celosvetovom exporte potašu, výživy pre plodiny.



Podľa OSN 36 krajín počítalo s tým, že pokryje viac ako 50 % spotreby pšenice dovozom z Ruska a Ukrajiny, vrátane niektorých najchudobnejších, ako sú Libanon, Sýria, Jemen, Somálsko či Konžská demokratická republika.



Podľa Kremľa Ukrajina znemožnila komerčnú lodnú dopravu kladením mín vo svojich vodách. Ukrajina pritom stratila niektoré zo svojich najväčších námorných prístavov, vrátane Chersonu a Mariupolu, v dôsledku ruskej okupácie a obáva sa, že Rusko sa môže pokúsiť zmocniť sa aj tretieho prístavu - Odesy.



Predstaviteľ potravinovej agentúry OSN pred dvoma týždňami uviedol, že takmer 25 miliónov ton obilia uviazlo na Ukrajine pre problémy s infraštruktúrou a zablokovanými prístavmi.



Peskov vyhlásil, že Rusko nebráni Ukrajine vyvážať obilie do Poľska po železnici, čo je však oveľa pomalší spôsob, napriek tomu, že Západ tade posiela zbrane.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken obvinil vo štvrtok (19. 5.) Rusko, že používa jedlo ako zbraň tým, že drží zásoby potravín ako "rukojemníkov", nielen pre Ukrajincov, ale aj pre milióny ľudí na celom svete.



TASR o tom informuje na základe správy Reuters.