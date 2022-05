Kremeľ tvrdí,že Rusko je odhodlané dodržiavať zmluvy o dodávkach plynu

Moskva 11. mája (TASR) - Rusko je naďalej odhodlané plniť dohody o dodávkach plynu. Povedal to v stredu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, keď ho požiadali, aby sa vyjadril k správam o zastavení tranzitu plynu cez jednu z hlavných trás na Ukrajine.



Toky ruského plynu do Európy cez Ukrajinu klesli v stredu o štvrtinu po tom, ako Kyjev zastavil dodávky cez vstupný bod Sochranovka na východe krajiny. Odôvodnil to zásahmi ruských síl, ktoré narušili technický proces prepravy a neoprávnene odoberali plyn. To je prvýkrát, čo bol vývoz cez Ukrajinu prerušený od začiatku ruskej invázie.



Ruský energetický gigant Gazprom napriek tomu tvrdí, že si splní všetky svoje záväzky voči európskym zákazníkom.



Podľa DPA sa ruský plyn dostáva do Európy najmä cez plynovod Nord Stream 1, ktorý vedie po dne Baltského mora z Ruska do Nemecka.



Európska únia medzitým rokuje o embargu na dovoz ruskej ropy a snaží sa nájsť alternatívy k dodávkam plynu z Ruska.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v separátnej správe uviedol, že Moskva má dostatok kupcov na svoje energie mimo západných krajín. „Nech Západ platí viac, ako platil Ruskej federácii, a nech vysvetlí svojim obyvateľom, prečo by mali schudobnieť,“ povedal Lavrov na tlačovej konferencii v Ománe po rokovaniach so svojím ománskym náprotivkom.



