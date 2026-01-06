< sekcia Ekonomika
Kremnicu čakajú investičné projekty v hodnote šesť miliónov eur
V Kremnici takisto plánujú pokračovať v investíciách do opráv ciest a chodníkov.
Autor TASR
Kremnica 6. januára (TASR) - Mesto Kremnica čaká v tomto roku realizácia mnohých investičných projektov v hodnote viac ako šesť miliónov eur. Vo svojom novoročnom príhovore o tom informoval primátor Martin Novodomec.
Ako uviedol, prestavba internátu na 26 nových bytov na Štúrovej ulici je už v druhej polovici realizácie, sfinalizovať ju chcú ešte v prvom polroku. Mesto takisto plánuje v spolupráci s občianskym združením Pes a mačka v ohrození výstavbu nového útulku pre psov.
„Po úspešnom schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok a verejnom obstarávaní začneme realizovať obnovu Zechenterovej záhrady, ako aj opravu polikliniky,“ uviedol Novodomec. Paralelne budú podľa jeho slov budovať stojiská na odpadové nádoby pri sídliskách a nastavovať zavedenie systému na množstvový zber odpadu.
„V druhom polroku plánujeme naštartovať prestavbu bývalej nemocnice Špitál na denný stacionár ako tretí projekt integrovanej územnej investície, ktorej finančné zdroje, spolu so Zechenterovou záhradou a s poliklinikou, boli už predschválené,“ priblížil primátor.
V Kremnici takisto plánujú pokračovať v investíciách do opráv ciest a chodníkov. Na Skalke chcú naďalej pracovať na zlepšení a sprofesionalizovaní zasnežovania na zlepšenie podmienok na bežecké lyžovanie.
Novodomec pripomenul aj viaceré investície, ktoré sa mestu podarilo realizovať v uplynulom roku. Okrem iného priblížil, že mesto získalo 150.000 eur na sprítomnenie v súčasnosti už neexistujúceho kostola Nanebovzatia Panny Márie, ktorý stál na Štefánikovom námestí. „Máme v pláne zrealizovať odkrytie časti jeho múrov, vytvorenie modernej aplikácie na oboznámenie sa s jeho históriou a vytvorenie vonkajších umeleckých prvkov,“ poznamenal.
