Kremský chce urýchliť D1/D4 úpravou zákona o významných investíciách

Bratislava 27. septembra (TASR) – Do návrhu zákona o významných investíciách by sa mohla doplniť aj dopravná infraštruktúra celonárodného významu. Pozmeňovací návrh s týmto cieľom plánuje predložiť na aktuálnej schôdzi Národnej rady (NR) SR predseda parlamentného hospodárskeho výboru Peter Kremský (OĽANO). Tvrdí, že to pomôže urýchliť dopravné stavby.



"Do zákona o významných investíciách som navrhol doplniť aj dopravnú infraštruktúru celonárodného významu. Podmienkou je, že o nej rozhodne vláda. Verím, že ma koaliční partneri podporia a takéto vylepšenie v parlamente schvália," skonštatoval Kremský.



Cieľom je urýchliť povoľovanie významných dopravných stavieb, ktoré roky čakajú na realizáciu. "Príkladom je križovatka diaľnic D1 a D4 Ivanka Sever pred Bratislavou, ktorá neumožňuje výjazd z jednej na druhú. Sedem rokov Národná diaľničná spoločnosť (NDS) a ministerstvo dopravy odkladali riešenie prepojenia, až z toho máme svetový unikát. Stavby za takmer dve miliardy eur sa budú ledva využívať," podotkol šéf hospodárskeho výboru.



Podľa vlastných slov sa nechce uspokojiť s tým, že by dostavba križovatky mala trvať päť a viac rokov. "Vyzývam ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina), aby našiel rýchlejšie riešenie. Odborníci hovoria, že by sa to dalo za dva až tri roky. Týmto pozmeňovacím návrhom tomu chcem pomôcť," tvrdí Kremský. Takáto zmena podľa neho môže urýchliť aj ďalšie kľúčové dopravné stavby ako napríklad kysuckú diaľnicu D3 od Žiliny po Čadcu alebo úsek D1 Turany – Hubová.



K možnostiam, ako urýchliť dokončenie križovatky D1/D4, zasadal 20. septembra aj mimoriadny hospodársky výbor, ktorý zvolal jeho predseda Kremský. Podľa Doležala si vypočuli na výbore rôzne riešenia, ktorými si však už so svojím tímom prešiel. Po výbore priblížil, že rekonštrukciu diaľnice D1 potrebnú na križovanie s D4 je možné do istej miery urýchliť. Pomôcť by mohlo personálne posilnenie v oblasti verejného obstarávania, čo najrýchlejšie rozhodovanie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) a riešenie obchádzkových trás.



NDS 3. septembra zaslala do európskeho vestníka oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania k zákazke na stavebné práce pre stavbu D1 Bratislava - Triblavina, rozšírenie. Rekonštrukcia diaľnice D1 je nevyhnutná na zabezpečenie križovania s diaľnicou D4. Hodnotu zákazky diaľničiari odhadujú na viac ako 127 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).