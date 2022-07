Kremský: Hoci prúdi plyn, rezort musí riešiť energetickú bezpečnosť

Bratislava 21. júla (TASR) - Hoci plynovodom Nord Stream 1 vo štvrtok opäť začal prúdiť plyn, naliehavosti energetickej bezpečnosti musí Ministerstvo hospodárstva (MH) SR venovať maximálnu pozornosť. Vyhlásil to predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský (OĽANO). Dodal, že úplné zastavenie dodávok plynu cez tento plynovod by pre Slovensko znamenalo obrovský problém.



"V posledných týždňoch pracujem spolu s viacerými odborníkmi na koncepcii akčného plánu pre Slovensko, ktorého cieľom je, aby sme neboli závislí od ruských energií a aby sme nemuseli každú chvíľu tŕpnuť, či nám Rusi náhodou nezavrú kohútiky," doplnil Kremský v stanovisku.



Dodávky plynu z Ruska do Nemecka cez plynovod Nord Stream 1 sa vo štvrtok obnovili po 10-dňovej údržbe. Uprostred rastúceho napätia v súvislosti s vojnou na Ukrajine sa európski predstavitelia obávali, že Moskva už plynovod, ktorý je hlavnou trasou dodávok ruského plynu do Nemecka, znova neotvorí. Európska komisia zároveň v stredu (20. 7.) navrhla koordinované zníženie spotreby plynu v Európe počas zimy o 15 percent.