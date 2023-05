Kremský navrhuje stiahnuť zmeny zákonov stavebnej reformy

Bratislava 4. mája (TASR) - Predkladatelia návrhu zmien súvisiacich s reformou stavebnej legislatívy by ich mali stiahnuť. Navrhol to predseda hospodárskeho výboru Národnej rady (NR) SR Peter Kremský (OĽANO) v rozprave k návrhu. Zmeny vyvolali vo štvrtok v parlamente rozsiahlu diskusiu, ktorej sa poslanci venovali od rána a ešte s ňou neskončili.



Novela má podľa predkladateľov zosúladiť rôzne právne predpisy s vlani schválenými zákonmi na úseku územného plánovania a výstavby, odstrániť prekážky fungovania novej stavebnej legislatívy a reflektovať zmeny v procesoch územného konania a výstavby v osobitných predpisoch.



Kremský v rozprave uviedol, že niektoré kroky sa môžu zjednodušiť, napríklad definovaním jednoznačných pravidiel vo výstavbe. Na druhej strane ako jeden z problémov vníma veľké právomoci Úradu pre územné plánovanie a výstavbu (ÚÚPV) SR. Upozornil, že na to, čo úrad plánuje robiť, bude potrebná jedna miliarda eur. Kritizoval projekt digitálneho obrazu Slovenska.



"Skenovanie už robí Úrad geografie, kartografie a katastra, ktorý za 5,6 milióna eur naskenoval celé Slovensko, s presnosťou 11 centimetrov," priblížil Kremský s tým, že schvaľuje pozmeňujúci návrh jeho straníckej kolegyne Zity Pleštinskej. Poslankyňa v ňom upozornila, že môže dochádzať k duplicitnému zberu údajov o povrchu SR. Aktualizácia geografického informačného systému ZBGIS je podľa nej systematická geodetická a kartografická činnosť mimo pôsobnosti ÚÚPV.



"Je plytvaním verejných prostriedkov, aby takúto činnosť zabezpečovala paralelne aj iná štátna organizácia, ktorá má kompetencie v úplne inej oblasti," uviedla Pleštinská v pozmeňujúcom návrhu s tým, že ÚÚPV má zabezpečovať mapovanie povrchu a skutočných objektov v rozsahu údajov, ktoré nie sú obsiahnuté v systéme ZBGIS.



Jeden z predkladateľov návrhu zákona Miloš Svrček (Sme rodina) reagoval, že zamestnanci ÚÚPV na viacerých pracovných cestách v zahraničí videli, ako digitálna úprava funguje. "Táto úprava bola zahrnutá do právnej úpravy, ktorú máme my," zdôraznil. Elektronizácia je podľa neho dôležitá a územné konanie sa musí zlepšiť.