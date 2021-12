Kremský: Neočkovaní zamestnanci by si mali testy platiť sami

Bratislava 1. decembra (TASR) - Štát by nemal presúvať svoju zodpovednosť za zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, ani za zvládnutie pandémie na podnikateľov. Po stredajšom rokovaní so zástupcami podnikateľov a rezortov hospodárstva a zdravotníctva to uviedol predseda výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský (OĽANO). Optimálnym riešením by podľa neho bolo, aby sa nezaočkovaní zamestnanci testovali mimo prevádzok a postupne si platili testy sami.



"Testovanie zamestnancov vo firmách pokladám za ich dočasný príspevok k riešeniu ťažkej pandemickej situácie na Slovensku. Štát však musí vytvoriť lepšie riešenie, ktoré nebude dávať firmám úlohy, ktoré im nepatria," myslí si predseda hospodárskeho výboru.



Zamestnanec by sa dal sám otestovať ešte pred príchodom na pracovisko. "V takom prípade by bolo možné vyžadovať negatívny test aj viackrát za týždeň, čo by bolo pri odhalení pozitívnych podstatne efektívnejšie ako raz za sedem dní," zdôraznil Kremský.



S takýmto riešením by podľa poslanca súhlasili nielen zamestnávatelia, ale aj zástupcovia štátu. Chce preto vláde navrhnúť, aby takýto režim pripravila a zaviedla. Zo začiatku by štát neočkovaným mohol preplácať niekoľko testov mesačne, pričom by sa tento počet neskôr znižoval. "Nakoniec by si neočkovaní zamestnanci platili testy sami podobne, ako to bolo napríklad v lete pri cestách do zahraničia," dodal Kremský.



Vstup na pracoviská je od pondelka (29.11.) podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR možný iba v režime OTP. Ministerstvo hospodárstva koncom minulého týždňa vydalo manuál, podľa ktorého majú firmy zabezpečiť testovanie zamestnancov, ktorí nie sú zaočkovaní a neprekonali v posledných 180 dňoch ochorenie COVID-19, priamo v prevádzkach.