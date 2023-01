Kremský odporučil malým podnikom počkať na opravené faktúry za energie

Bratislava 13. januára (TASR) - Podnikatelia, ktorí dostali začiatkom roka vysoké zálohové faktúry na energie, by mali čoskoro dostať upravené faktúry so zastropovanou cenou energií. Rozdiel medzi skutočnou a zastropovanou cenou by mal štát vykompenzovať dodávateľom. Uviedol to v podcaste OĽANO predseda hospodárskeho výboru Národnej rady SR Peter Kremský. Podnikatelia by podľa neho mali so zálohovými platbami za energie počkať na upravené faktúry.



"Toto je riešenie, ktoré som navrhoval v minulosti, je jednoduchšie, čistejšie, vzniklo by menej problémov a určite by tu nevznikol takýto šok, ktorý tu nastal," uviedol Kremský. Bolo by podľa neho nešťastným riešením, ak by podnikatelia museli tieto faktúry uhrádzať a následne žiadať kompenzácie od štátu, pretože mnoho subjektov nemá hotovosť, aby takéto obdobie prežili. "Preto intenzívne pracujeme na riešení problému," povedal Kremský.



Šéf hospodárskeho výboru verí, že situácia sa vyrieši najneskôr do konca tohto alebo počas budúceho týždňa. V celom procese podľa neho zlyhala aj regulácia. "Ja zrejme budem navrhovať jej úplné zrušenie, aby aj malí podnikatelia nemali regulovanú cenu, ale aby mali cenu, ktorú si vyjednajú s dodávateľom na trhu," povedal Kremský. Zdôraznil, že takéto riešenie by v prípade dlhodobej zmluvy na niekoľko rokov mohlo priniesť stabilitu pre podnikateľov, ktorí by si mohli lepšie plánovať výdavky na energie, a teda aj ceny výrobkov.



Pri veľkých firmách ako Slovalco, pri ktorých tvorí cena energií 60 - 70 % výdavkov, nie je možné, aby ich štát dotoval, keďže ide o veľké súkromné subjekty. Tie by podľa Kremského pri súčasných cenách každý mesiac vyrábali stratu a štát by musel takúto stratu vykrývať desiatkami miliónov eur mesačne. Pomôcť v súčasnej situácii by podľa Kremského mohol aj Environmentálny fond. Ak sa však pozrieme na ceny energií a ceny hliníka, ktorý Slovalco vyrába, aj tak by to nestačilo. "Je to riziko podnikania, že daný výrobok sa pri danej situácii neoplatí vyrábať," zdôraznil Kremský. Pri Slovalcu je možné, že ak sa trh stabilizuje, bude môcť opäť spustiť výrobu.