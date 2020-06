Kremský: Peniaze z EÚ by mali ísť aj na prestavbu uhoľných elektrární

Bratislava 6. júna (TASR) – Dodatočné zdroje, ktoré by malo Slovensko dostať z Európskej únie, by mohli smerovať aj na prestavbu uhoľných elektrární na ekologické palivá, ale aj na podporu fotovoltických elektrární na strechách budov. Svoje miesto v energetickom mixe bude mať aj jadrová energetika či plyn, povedal v podcaste Otvorene o plyne Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) predseda výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský (OĽaNO).



"Balík, ktorý má smerovať na Slovensko, je veľmi výrazný a je len na nás, ako ho využijeme," povedal Kremský. V energetike podľa neho majú doteraz nedocenený potenciál strechy budov a výrobných hál, ktoré by mohli slúžiť na inštaláciu fotovoltických panelov. Táto energia by sa mohla využívať na mieste bez distribúcie a strát z prenosu.



Podľa Kremského sa však v najbližších dekádach nepodarí nahradiť všetku energiu obnoviteľnými zdrojmi energie (OZE). Relatívne lacné a stabilné sú podľa neho jadrové zdroje, ktoré dokážu vytvoriť základ dodávok elektrickej energie. Doplnenie jadrovej energie obnoviteľnými zdrojmi má podľa Kremského svoje limity. Pripomenul, že OZE sú nestabilné a závislé od počasia. "Treba vymyslieť spôsob, ako energiu efektívne využiť," povedal.



Jednou časťou dodatočnej podpory EÚ je príspevok z Fondu spravodlivej transformácie, z ktorého by mohlo Slovensko získať až 954 miliónov eur. Jednoznačným favoritom na využitie týchto prostriedkov je podľa predsedu hospodárskeho výboru región hornej Nitry. "Horná Nitra je región číslo jeden, ktorý potrebuje spravodlivú, reálnu transformáciu," povedal. Minulá vláda podľa Kremského tento problém ignorovala.



Ukončenie ťažby uhlia a revitalizácia regiónu však bude finančne náročný proces. "Myslím si, že také čudné investície ako chovanie rybičiek a pestovanie paradajok ich nezachránia. Sú tam tisíce ľudí, ktorí potrebujú prácu," povedal Kremský. Peniaze by sa podľa neho mali investovať do lepšieho dopravného spojenia regiónu smerom na Nitru a na Trenčín, ale aj do podnikateľskej infraštruktúry.



Po ukončení prevádzky elektrárne Nováky by sa na jej mieste podľa Kremského mohla vybudovať moderná spaľovňa odpadu. "To je na diskusiu. Máme tam obrovské skládky v okolí a dnes sú skládky stále drahšie." Kremský chápe, že ide o citlivú tému, ale treba ju podľa neho otvoriť. "Je to oveľa lepšie, ako sypať si odpad do každej doliny, znečisťovať si spodné vody a ničiť životné prostredie," dodal.