Kremský pre križovatku D1/D4 zvolá mimoriadny výbor, chce ju dokončiť

Bratislava 8. septembra (TASR) – Križovatka diaľnic D1 a D4 by mohla byť témou mimoriadneho parlamentného hospodárskeho výboru. Zvolať ho plánuje jeho predseda Peter Kremský (OĽANO). Apeluje na čo najskoršie dokončenie tejto križovatky.



"Nesmieme sa uspokojiť s tým, že to bude až o päť rokov a dovtedy bude tranzitná doprava do okolitých krajín prechádzať širším centrom Bratislavy ako teraz. Žiadam ministra dopravy a Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS), aby okamžite vytvorili krízový štáb, ktorý navrhne vyhlásenie mimoriadnej situácie a nápravu chýb NDS pri plánovaní výstavby," zdôraznil Kremský.



Podotkol, že nultý bratislavský obchvat D4/R7 je tesne pred dokončením. "Vyzývam ministra dopravy, aby presadil urýchlené dokončenie aspoň najdôležitejších zjazdov, teda z D1 od Senca smerom na Jarovce a z D4 od Jaroviec smerom na Senec a Trnavu. Inak celá výstavba D4R7 nemá zmysel, pretože diaľnica bude využitá možno na 10 %, ale Prístavný most bude stále upchatý," myslí si šéf hospodárskeho výboru.



Kritizoval tiež vyjadrenia NDS a ministerstva dopravy k tejto téme. "Ak vedenie NDS nedokáže prestať s výhovorkami a urýchlene vyriešiť tento problém tak, aby nultý obchvat nebol len zbytočnou a drahou stavbou, malo by prenechať svoje funkcie akcieschopným a dynamickým odborníkom, ktorí križovatku naozaj pohnú dopredu," vyhlásil Kremský.



Počas najbližšej schôdze Národnej rady (NR) SR tak Kremský zvolá zasadnutie hospodárskeho výboru, na ktoré pozve ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina), šéfa NDS Juraja Tlapu, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu a odborníkov, ktorí navrhnú riešenia a ďalší postup.



NDS 3. septembra zaslala do európskeho vestníka oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania k zákazke na stavebné práce pre stavbu D1 Bratislava - Triblavina, rozšírenie. Rekonštrukcia diaľnice D1 je nevyhnutná na zabezpečenie križovania s diaľnicou D4. Hodnotu zákazky diaľničiari odhadujú na vyše 127 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).