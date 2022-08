Kremský: Štát by mal prikázať výrobu elektriny a stanoviť jej ceny

Bratislava 28. augusta (TASR) – Trh s elektrinou sa zrútil a nefunguje. Dôkazom toho sú ceny elektriny, ktoré v niektorých prípadoch na burze už prekročili 1000 eur za megawatthodinu (MWh). V nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike to uviedol predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský (OĽANO). Štát by podľa Kremského mal v rámci všeobecného hospodárskeho záujmu prikázať výrobu elektriny, jej dodávky a stanoviť ceny.



"Myslím si, že v tejto situácii by mal štát zaviesť všeobecný hospodársky záujem, prikázať výrobu elektriny, prikázať dodávky, stanoviť ceny a nielen pre domácnosti, ale aj pre verejné inštitúcie, pre školy, nemocnice. Navrhujem, aby sa tento všeobecný hospodársky záujem aplikoval na celý trh s elektrinou," uviedol Kremský.



Na problémy, ktoré prinášajú rekordné ceny elektrickej energie firmám, poukázal nezaradený opozičný poslanec Matúš Šutaj Eštok. Pripomenul chystané zrušenie výroby primárneho hliníka v Slovalcu, ale aj obmedzenie výroby v Oravských ferozliatinárskych závodoch či plánovanú odstávku spoločnosti Duslo, ktorá sa však podľa vyjadrení vedenia spoločnosti môže zo šiestich týždňov výrazne predĺžiť. Poslanec a bývalý minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) si myslí, že vlna prepúšťania v podnikoch v dôsledku vysokých cien energií bude pokračovať.



Predseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet Marián Viskupič (SaS) pripomenul, že rezort hospodárstva už poslal do Bruselu na notifikáciu zmluvu so Slovenskými elektrárňami, ktorá umožní zachovať nasledujúce dva roky cenu elektriny pre domácnosti. Pokiaľ by však Európska komisia zmluvu neschválila, má podľa neho ministerstvo pripravený iný variant na zabezpečenie nízkych cien elektriny. Aký však nespresnil.



Viskupič upozornil, že memorandum s najväčším slovenským výrobcom elektriny bolo podpísané v čase, keď na trhu boli výrazne iné podmienky ako v súčasnosti. Preto podľa neho v súčasnosti ministerstvo hospodárstva zvažuje formy pomoci už aj pre firmy.



Poslanci sa dotkli aj návrhu koaličnej strany OĽANO na zákaz nedeľného predaja. Ten by podľa Kremského okrem iného mohol priniesť aj úsporu energií na svietenie a vykurovanie. Viskupič takýto zákaz odmietol. Šutaj Eštok si myslí, že obyvateľom regiónov zasiahnutých úpadkom firiem už bude po strate zamestnania a poklese príjmu jedno, či budú obchody v nedeľu otvorené alebo zatvorené.