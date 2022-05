Kremský: Štát by mal s cenami pohonných látok v SR určite niečo urobiť

Bratislava 12. mája (TASR) - Štát by mal s cenami pohonných látok v SR určite niečo urobiť. Uviedol to po rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti jeho predseda Peter Kremský (OĽANO). Predmetom rokovania výboru boli len ceny pohonných látok na Slovensku.



"Je veľmi dôležité, aby sa štát staral o občanov, aby sa staral o ekonomiku. A práve ceny benzínu a nafty sú teraz už pre ekonomiku tak škrtiace a brzdiace, že štát by s tým mal určite niečo urobiť. Riešenia sú také, že dodávatelia sa vzdajú časti svojho zisku. Napríklad marža rafinérie Slovnaft (a skupiny MOL) veľmi stúpla, od januára je až desaťnásobná," spresnil Kremský.



Bolo by podľa neho dobré, aby sa časti svojej marže Slovnaft vzdal a aby predával benzín a naftu lacnejšie. "Samozrejme asi dobrovoľne to nikto robiť nebude, pretože cieľom každej firmy je zarábať. Diskusia štátu so Slovnaftom je veľmi dôležitá. Je veľmi dôležité tiež povedať, že pokiaľ nebude úspešná, tak štát môže do tohto (procesu) zasiahnuť," povedal.



Pripustil, že v SR je cena pohonných látok nižšia, ako v krajinách, kde sa nespracúva ruská ropa. "To je v poriadku, ale myslím si, že by mohla byť ešte nižšia," povedal Kremský. Dôležité pri rokovaní so Slovnaftom je podľa neho "nájsť dobré riešenie, ktoré neuškodí trhu, ani Slovnaftu ako firme, ani štátu a nakoniec bude prospešné pre občana".



Podľa štátneho tajomníka Ministerstva financií (MF) SR Marcela Klimeka rezort financií "veľmi citlivo vníma vývoj cien na palivovom trhu, ako aj vývoj cien ropy". "Akonáhle sme identifikovali (na trhu) určitú anomáliu, ktorá je dôsledkom vojny (na Ukrajine) vyvolali sme rokovania s dominantnou rafinériou na slovenskom trhu, so spoločnosťou Slovnaft, aby sme si vydiskutovali pozície, aj dopady vývoja na Slovensko a jeho občanov, ako aj na verejné financie," informoval Klimek.



Ceny palív v SR podľa Klimeka patria v rámci EÚ do skupiny najnižších, to platí ako pre naftu, tak aj pre benzín. "Napriek tomu vnímame relevantný rast ich cien, a preto vedieme intenzívne rokovania so spoločnosťou Slovnaft. Kým nebudú rokovania ukončené, nebudeme o (riešeniach) informovať," doplnil štátny tajomník MF SR.



Podľa slov predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Slovnaft, a. s., Oszkára Világiho je zastropovanie cien pohonných látok "veľmi nebezpečnou cestou", ktorá bude viesť k ich nedostatku na čerpacích staniciach. "Slovnaft nemá však vplyv na zákonodarcov, takže pokiaľ ministerstvo financií alebo parlament prijme zákon, ktorým ceny palív zastropuje, tak to budeme musieť zobrať na vedomie. Bude to mať však dopady na zásobovanie," upozornil Világi.



"Ak by boli zastropované ceny palív, tak by prestal dovoz palív na Slovensko a slovenská spotreba by sa musela pokrývať zo Slovnaftu. V okolitých krajinách sú veľkoobchodné ceny vyššie ako na Slovensku. Na Slovnaft by tiež vznikol tlak, aby zásoboval aj čerpacie stanice, ktoré sú doteraz zásobované zo zahraničia, čo by spôsobilo aj logistické problémy," dodal šéf Slovnaftu. Zastropovanie cien by podľa neho pomohlo len krátkodobo, dlhodobo by malo pre rafinériu negatívne ekonomické dôsledky.