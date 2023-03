Kremský vyzval dodávateľov,aby klesajúce ceny energií dali do cenníkov

Bratislava 15. marca (TASR) - Predseda výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský (OĽANO) chce v najbližších dňoch zvolať mimoriadne zasadnutie výboru, ktoré sa bude zaoberať cenami energií. Napriek tomu, že ceny plynu aj elektriny na trhoch výrazne klesli, dodávatelia znížili ceny iba minimálne. Kremský v stredu vyzval dodávateľov, aby nezneužívali postavenie na trhu a preniesli klesajúce ceny do svojich cenníkov.



Vysoké ceny energií pritom podľa poslanca ohrozujú priemyselné firmy na Slovensku, ale aj potravinárstvo, služby, šport, kultúru a cirkvi či mestá a obce. "Významne to zvyšuje aj výdavky štátneho rozpočtu na kompenzácie cien energií," upozornil šéf hospodárskeho výboru.



Cena zemného plynu od decembra na burzách postupne skĺzla pod úroveň 50 eur/MWh a cena elektriny pod 150 eur za MWh. Viacero dodávateľov však od januára svoje cenníky pre komerčných odberateľov nezmenilo a ich ceny elektriny sú často nad 500 eur/MWh. Podľa poslanca ide najmä o veľkých dodávateľov so silným postavením v regiónoch.



Odberateľom Kremský odporúča prejsť k dodávateľom, ktorí upravili svoje cenníky smerom nadol. "Napríklad štátna spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel každý mesiac zverejňuje nový cenník a v marci účtuje za megawatthodinu elektriny ako komodity už len zhruba 250 eur. Iné spoločnosti pritom cenník od januára nezmenili a pýtajú aj dvojnásobok," zdôraznil Kremský.



Poslanca prekvapilo, že na túto situáciu nereagovali Ministerstvo hospodárstva SR, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ani Protimonopolný úrad. "Ani ministerstvo financií by sa nemalo uspokojiť s tým, že štát kompenzuje energie podľa prestrelených cenníkov dodávateľov, hoci reálne ceny na trhu sú už úplne iné. Z peňazí daňových poplatníkov sa tak financujú obrovské zisky energetických firiem, ktoré sa zo Slovenska rýchlo odlejú do zahraničia," upozornil Kremský.