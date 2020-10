Kremský vyzýva poskytovateľov internetu k navýšeniu dátových balíkov

Bratislava 23. októbra (TASR) - Predseda parlamentného výboru pre hospodárske záležitosti Peter Kremský (OĽANO) vyzýva poskytovateľov internetu, aby navýšili dátové balíky svojim klientom a odbremenili tak domácnosti od dodatočných nákladov.



"Státisíce študentov v posledných dňoch prechádzajú na dištančné vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje najmä v online priestore. Vyžaduje si to prenos dát vo veľkých objemoch, oveľa väčších, ako za bežných podmienok. Od mnohých študentov a ich rodičov si to vyžiada zvýšené náklady na internetové pripojenie," vysvetlil Kremský.



Všetkých poskytovateľov pevného aj mobilného internetu, ktorí tak ešte neurobili, vyzýva, aby školám, študentom a ich rodičom zvýšili objem mesačných dát tak, aby za ne nemuseli doplácať.



Ako poznamenal, viacerí poskytovatelia internetu aj v prípade balíkov neobmedzených dát uplatňujú takzvanú Politiku férového využívania (Fair Usage Policy, pozn TASR), ktorá obmedzuje objem dát na niekoľko desiatok gigabajtov (GB) mesačne. V prípade každodenného niekoľkohodinového obrazového online prenosu, najmä v prípade viacerých detí v rodine a rodičov, ktorí pracujú z domu, sa však takýto objem rýchlo minie a spotrebitelia musia za dáta navyše priplácať.



"Táto mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne úsilie a obete od každého z nás – od lekárov cez učiteľov až po vojakov. Verím, že aj mobilní a internetoví operátori rozumejú, že v takejto ťažkej chvíli sa patrí vyjsť zákazníkom v ústrety, pomôcť vyriešiť ich potreby a urobiť niečo pre budúcnosť tejto krajiny," doplnil Kremský.



Podľa jeho slov sa zrušenie limitov môže Slovensku aj samotným operátorom v budúcnosti vrátiť vo forme lepšej vzdelanosti, kvalitnejších znalostí a zručností detí v informačných technológiách. Zákazníci navyše privítajú takúto pomoc v ťažkých časoch a podporí ich to v budúcej vernosti. "Častejšie využívanie online stretávania a prenosu informácií zvýši odolnosť Slovenska voči podobným zdravotným krízam a pomôže rozvoju internetu aj v ekonomicky slabších oblastiach," uzavrel Kremský.