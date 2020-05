Kremský: Zrušenie podpory niektorým výrobcom energie je neprimerané

Bratislava 19. mája (TASR) – Zrušenie štátnej podpory výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov (OZE) niektorým dodávateľom zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) je neprimerané a poslanci budú iniciovať zmenu legislatívy. Informoval o tom na utorkovom brífingu po zasadnutí Výboru NRSR pre hospodárske záležitosti jeho predseda Peter Kremský. ÚRSO v marci zverejnil zoznam viac ako stovky firiem, ktoré stratili nárok na podporu včasným neuhradením platby do Sociálnej poisťovne.



"Pokladáme takýto postup štátnych orgánov za neprimeraný. Budeme iniciovať novelizáciu zákona tak, aby títo výrobcovia energií nedostávali dotáciu v čase, keď sú dlžníkmi, ale aby sa takáto sankcia neuplatňovala spätne, aby sa neuplatňovala plošne a aby táto neprimeraná tvrdosť zákona, prípadne postupu ÚRSO, bola týmto vyriešená," povedal Kremský. Novelu by podľa Kremského malo pripraviť ministerstvo hospodárstva a mohla by byť zaradená na júlové rokovanie parlamentu. Akým spôsobom by sa mal zákon zmeniť a či pôjde napríklad o generálne odpustenie sankcií, však nešpecifikoval.



Výrobcovia energií z OZE sa dostali na zoznam ÚRSO aj pre niekoľkodňové omeškanie platby do Sociálnej poisťovne v hodnote niekoľkých eur, hoci tento dlh dávno splatili. Okrem toho, že im zaradením na zoznam ÚRSO zanikol nárok na štátnu podporu výroby energie doplatkom, hrozí im, že budú musieť vrátiť štátnu podporu spätne za niekoľko rokov.



Výrobcovia zelenej energie svoje nedoplatky na odvodoch, vzniknuté zväčša z nedbanlivosti, ľutujú a už dávno ich vyrovnali. Podľa ich tvrdení ÚRSO likvidačne a účelovo zneužil časť zákona, čo podľa nich potvrdzuje aj právna analýza, ktorú si nechali vypracovať v advokátskej kancelárii Poláček & Partners. Podľa tejto analýzy vykazuje konanie ÚRSO znaky neústavnosti a nesúladu s právom EÚ. Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) a výrobcovia sa v tejto veci už obrátili aj na ministerstvo hospodárstva. To však do konania ÚRSO vstupovať nemôže.



Podľa výrobcov zelenej energie ide o svojvôľu ÚRSO a jeho predsedu Ľubomíra Jahnátka, ktorý bojuje proti zelenej energii namiesto toho, aby ju rozvíjal tak, ako aj prikazujú záväzky voči EÚ. "Opatrenie je likvidačné. Podpora doplatkom, o ktorú prišli výrobcovia v dôsledku kroku ÚRSO, tvorí v súčasnosti 80 - 95 % výnosov z predaja vyrobenej elektriny. Bez nej teda nevedia fungovať," uviedol riaditeľ SAPI Ján Karaba. Ak je výška nedoplatku v porovnaní s výškou odňatej podpory zanedbateľná alebo ak v krátkom čase prišlo k dobrovoľnému zaplateniu nedoplatku, k zániku podpory podľa výrobcov nemalo dôjsť.