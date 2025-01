Kresťanská únia navrhuje zrušiť viaceré rezorty

Bratislava 15. januára (TASR) - Kresťanská únia (KÚ), ktorá je súčasťou opozičného klubu (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ), navrhuje zrušiť šesť zo 16 ministerstiev. Tento krok by podľa nich ušetril peniaze na dôležitejšie oblasti, ako sú rodiny s deťmi či podnikatelia. Okrem toho by malo byť zrušených aj 20 percent organizácií vo verejnom sektore, ako napríklad Slovenská správa ciest či Úrad verejného zdravotníctva SR, uviedli opoziční poslanci z KÚ na stredajšej tlačovej konferencii.



"Hlavným ekonomickým problémom Slovenska je finančne prekŕmená vláda a súčasne finančne podvyživené rodiny, samosprávy a podnikateľský sektor. Opasok si preto musí utiahnuť vláda a nie ľudia," povedal predseda KÚ Milan Krajniak. Doplnil, že sa to netýka len zrušenia rezortov, ale aj organizácií vo verejnom sektore na strednej úrovni. Z 800 by sa malo zrušiť 160 a ich kompetencie by mali prejsť na ministerstvá.



Strana predstavila aj ďalšie opatrenia, ktoré by mohli prispieť k vyššiemu ekonomickému rastu na Slovensku. Jedným z nich je podpora rodín s deťmi, v rámci ktorej by sa mal zaviesť daňový bonus pre manželku alebo manžela počas trvania manželstva. Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Anna Záborská priblížila, že prvých desať rokov by išlo o sumu 30 eur. Následne by sa táto suma za každých desať rokov trvajúcich v manželstve zvyšovala o 30 eur.



Ďalším návrhom, ktorý chce KÚ predložiť na najbližšiu februárovú parlamentnú schôdzu, je zníženie dane z príjmov právnických osôb na najnižšiu úroveň susedných štátov. Pre firmy s obratom do 100.000 eur by išlo o zníženie na úroveň deviatich percent podobne, ako je to v Maďarsku a obrat nad 100.000 eur zase na úroveň Rumunska so 16 %.