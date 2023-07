Křetínský je blízko k prevzatiu francúzskeho reťazca Casino

Paríž/Praha 17. júla (TASR) - Český miliardár Daniel Křetínský sa v pondelok priblížil k prevzatiu dlhmi zaťaženého francúzskeho maloobchodného reťazca Casino po tom, ako jeho súperi odstúpili zo súťaže. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Tento krok by ukončil 30-ročnú vládu skúseného podnikateľa Jeana-Charlesa Naouriho, keďže tradičný francúzsky maloobchodný sektor sa mení a prispôsobuje rozmachu elektronického obchodu a tvrdej konkurencii supermarketov s veľkými zľavami.



Naouri kontroluje Casino prostredníctvom svojho holdingu Rallye. Křetínský súperil o ovládnutie Casina so skupinou 3F Holding, v ktorej sa spojili telekomunikačný podnikateľ Xavier Niel, investičný bankár Matthieu Pigasse a podnikateľ Moez-Alexandre Zouari. Skupina 3F v nedeľu (16. 7.) neskoro večer oznámila, že upúšťa od svojej ponuky s odvolaním sa na "neobjektívny proces" a nedostatok informácií po tom, ako jeden z jej podporovateľov, fond Attestor Capital, prešiel na druhú stranu a podporil Křetínského ponuku.



Jediným uchádzačom tak zostáva Křetínský, ktorý cez víkend predložil revidovanú ponuku s návrhom kapitálovej injekcie vo výške 1,2 miliardy eur do Casina, ktoré má čistý dlh vo výške 6,4 miliardy eur a balansuje na pokraji platobnej neschopnosti. Maloobchodný reťazec by mal v stredu (19. 7.) vydať vyhlásenie po tom, ako jeho predstavenstvo preskúma Křetínského ponuku.



Veritelia a vedenie Casina sa v pondelok zúčastnia na stretnutí organizovanom CIRI, orgánom ministerstva financií, ktorý pomáha spoločnostiam v problémoch a ich veriteľom vypracovať plány reštrukturalizácie. Uviedli to dva zdroje blízke tejto záležitosti.



Obchodovanie s akciami spoločnosti bolo v pondelok pozastavené.



Křetínský a spoločnosť Fimalac podnikateľa Marca Ladreita de Lacharriere, ktorí sú teraz jedinými záujemcami o reťazec, by mohli získať kombinovaný podiel 50,3 % v šiestom najväčšom francúzskom maloobchodníkovi, uviedli dva zdroje blízke tejto záležitosti.



Casino, ktoré po poklese tržieb a strate podielu na trhu "spaľovalo" hotovosť, vedie rokovania o reštrukturalizácii dlhu s veriteľmi s cieľom zachrániť sa pred bankrotom. Termín na celkovú reštrukturalizáciu dlhu bol stanovený na 27. júla.



Francúzska vláda sa obáva možného znižovania počtu pracovných miest v spoločnosti Casino, ktorá koncom minulého roka v krajine zamestnávala zhruba 50.000 ľudí.