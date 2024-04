Křetínský podal ponuku na prevzatie IDS, vlastníka Royal Mail

Londýn 17. apríla (TASR) - Český miliardár Daniel Křetínský podal tento mesiac nezáväznú ponuku na prevzatie International Distribution Services (IDS), väčšinového vlastníka britskej pošty Royal Mail. Túto ponuku však spoločnosť IDS zamietla. Informovali o tom agentúra Reuters a server denníka Independent.



Křetínského skupina EP Corporate Group (EPCG) podala nezáväznú ponuku na prevzatie akcií v IDS, ktoré ešte nevlastní, 9. apríla, uviedol Independent. Správna rada IDS však neskôr ponuku odmietla, oznámila EPCG. Miliardár v súčasnosti vlastní v IDS prostredníctvom luxemburskej investičnej spoločnosti Vesa Equity Investment zhruba 27-percentný podiel a je tak najväčším akcionárom materskej firmy britskej pošty.



IDS má dve divízie. Jednou je medzinárodná balíková sieť General Logistics Systems (GLS) so sídlom v Amsterdame, druhou Royal Mail sídliaca v Británii.



Predstavitelia IDS sa ku Křetínského ponuke nevyjadrili. Vyjadrenie neposkytlo ani britské ministerstvo obchodu. Na základe britských zákonov o fúziách a akvizíciách má Křetínského spoločnosť čas do 15. mája na podanie záväznej ponuky.



Prípadná transakcia by mohla odštartovať intervenciu zo strany britskej vlády, a to na základe zákona o národnej bezpečnosti a investíciách. Ten dáva ministrom väčšie právomoci pri rozhodovaní o transakciách, ktoré zahrnujú kritickú infraštruktúru.