Křetínský predáva svoj podiel v oceliarskej divízii Thyssenkrupp
Ruší tak pôvodné plány na vytvorenie spoločného podniku v tomto segmente.
Autor TASR
Praha/Berlín 2. októbra (TASR) - Český miliardár Daniel Křetínský sa s nemeckým koncernom Thyssenkrupp dohodol, že predá svoj podiel v jeho oceliarskej divízii. Ruší tak pôvodné plány na vytvorenie spoločného podniku v tomto segmente. Uviedli to vo štvrtok obidve strany v spoločnom vyhlásení. Pre Thyssenkrupp sa teraz otvára priestor na dohodu s indickou spoločnosťou Jindal Steel International. Informovala o tom agentúra Reuters.
Křetínský kúpil 20-percentný podiel v Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) minulý rok. Mal v pláne vytvoriť s firmou Thyssenkrupp spoločný podnik, v ktorom by každá z firiem vlastnila po 50 %. Rokovania sa však odvtedy ďaleko nedostali, aj pre tlak odborov.
Akcie spoločnosti Thyssenkrupp, ktoré na začiatku štvrtkového obchodovania dosiahli takmer 6-ročné maximum, po oznámení dohody medzi Křetínským a nemeckou spoločnosťou nakrátko klesli. Neskôr sa však zotavili a zhruba napoludnie zaznamenali oproti predchádzajúcej uzávierke rast približne o 1,6 %.
Thyssenkrupp tak môže zintenzívniť rokovania s koncernom Jindal Steel International, ktorý v septembri podal na celú TKSE nezáväznú ponuku. Křetínského EP Group oznámila, že rešpektuje preferencie firmy Thyssenkrupp, ktorá sa chce sústrediť na rokovania s indickou spoločnosťou. Zároveň dodala, že vložené peniaze do kúpy podielu v TKSE jej budú vyplatené späť. Aj keď ani jedna zo strán kúpnu sumu nezverejnila, zdroje oboznámené so situáciou ju stanovili na približne 140 miliónov eur.
Oznámenie o rozhodnutí Křetínského prichádza v čase rastúcej neistoty, čo sa týka vyhliadok produkcie ocele v Európe. Sektor zápasí najmä s lacným dovozom ocele z Číny. Problémy mu však spôsobujú aj vysoké náklady na energie.
