Kretschmann pripúšťa odklad zákazu spaľovacích motorov
Vyzval na väčšiu flexibilitu v otázke plánovaného zákazu predaja áut so spaľovacím motorom v EÚ po roku 2035.
Autor TASR
Stuttgart 8. októbra (TASR) - Predseda vlády spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko Winfried Kretschmann vyzval na väčšiu flexibilitu v otázke plánovaného zákazu predaja áut so spaľovacím motorom v EÚ po roku 2035. „Či sa postupné vyraďovanie spaľovacích motorov posunie za rok 2035 nie je rozhodujúce pre globálnu ochranu klímy. Automobilový priemysel by mal dostať flexibilitu, ktorú potrebuje,“ povedal politik zo strany Zelených. Kľúčové je, aby Nemecko zotrvalo pri cieli klimatickej neutrality, zdôraznil. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Aj výrobcovia súhlasia, že budúcnosť osobných automobilov je elektrická z hospodárskych aj ekologických dôvodov, a nemalo by sa preto hovoriť o kultúrnej vojne o elektromobily, pokračoval Kretschmann. „Pretože to zneisťuje občanov, neistota vedie k neochote nakupovať, neochota nakupovať ohrozuje pracovné miesta, brzdí hospodársky rast a škodí nášmu automobilovému priemyslu,“ vysvetlil politik. Cieľom musí byť zabezpečiť pracovné miesta a svetlú budúcnosť pre automobilový priemysel, čo si vyžaduje spoločný postup a úsilie politikov, zamestnávateľov a zamestnancov, uzavrel Kretschmann.
