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Kretschmer: Volkswagen vo Zwickau by mohol zaviesť dlhší pracovný čas
Kretschmer priznal, že Volkswagen je z pohľadu nákladov na domácu výrobu „príliš drahý“.
Autor TASR
Erfurt 31. augusta (TASR) - Michael Kretschmer, predseda vlády spolkovej krajiny Sasko, v pondelok navrhol, že závod skupiny Volkswagen v meste Zwickau by mohol zaviesť dlhší pracovný čas, aby sa nestal obeťou rozsiahlych úsporných opatrení. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Najväčší európsky výrobca automobilov plánuje nad rámec pôvodne oznámených úsporných opatrení zrušiť ďalších 50.000 pracovných miest. Generálny riaditeľ koncernu Oliver Blume v polovici júla uviedol, že tento krok bude nevyhnutný, aby sa prevádzkové náklady dostali na konkurencieschopnú úroveň.
Kretschmer priznal, že Volkswagen je z pohľadu nákladov na domácu výrobu „príliš drahý“. Ako alternatívu k znižovaniu platov v rozhovore pre televíznu stanicu ZDF spomenul „kombináciu opatrení“ vrátane „do istej miery dlhšieho pracovného času“.
Šéf koncernu Blume minulý týždeň navštívil závod vo Zwickau. Na stretnutí so zamestnancami uviedol, že v otázke zatvorenia závodov ešte nepadlo žiadne konečné rozhodnutie. Zopakoval však, že pre tamojší závod, ako aj pre továrne v Hannoveri, Emdene a Neckarsulme koncern po roku 2030 nevidí životaschopné využitie.
Krajinský premiér Kretschmer sa k budúcnosti závodu vo Zwickau, ktorý označil za najefektívnejšiu prevádzku Volkswagenu v Nemecku, naopak, vyjadril optimisticky. Vládu v Berlíne a Európsku úniu vyzval, aby sa snažili podporiť Volkswagen - „nie finančne, ale znížením byrokracie a nákladov, napríklad v oblasti energií“.
Najväčší európsky výrobca automobilov plánuje nad rámec pôvodne oznámených úsporných opatrení zrušiť ďalších 50.000 pracovných miest. Generálny riaditeľ koncernu Oliver Blume v polovici júla uviedol, že tento krok bude nevyhnutný, aby sa prevádzkové náklady dostali na konkurencieschopnú úroveň.
Kretschmer priznal, že Volkswagen je z pohľadu nákladov na domácu výrobu „príliš drahý“. Ako alternatívu k znižovaniu platov v rozhovore pre televíznu stanicu ZDF spomenul „kombináciu opatrení“ vrátane „do istej miery dlhšieho pracovného času“.
Šéf koncernu Blume minulý týždeň navštívil závod vo Zwickau. Na stretnutí so zamestnancami uviedol, že v otázke zatvorenia závodov ešte nepadlo žiadne konečné rozhodnutie. Zopakoval však, že pre tamojší závod, ako aj pre továrne v Hannoveri, Emdene a Neckarsulme koncern po roku 2030 nevidí životaschopné využitie.
Krajinský premiér Kretschmer sa k budúcnosti závodu vo Zwickau, ktorý označil za najefektívnejšiu prevádzku Volkswagenu v Nemecku, naopak, vyjadril optimisticky. Vládu v Berlíne a Európsku úniu vyzval, aby sa snažili podporiť Volkswagen - „nie finančne, ale znížením byrokracie a nákladov, napríklad v oblasti energií“.