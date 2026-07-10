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Kretschmer: Zamestnanci Volkswagenu musia mať istotu, že sľuby platia
Koncern Volkswagen po štvrtkovom (9. 7.) zasadnutí dozornej rady o možných úsporách naďalej neposkytuje žiadne informácie o prípadnom zatváraní závodov či prepúšťaní.
Autor TASR
Drážďany 10. júla (TASR) - Skupina Volkswagen nesie zodpovednosť za svoj závod v meste Zwickau na východe Nemecka, ktorému hrozí zatvorenie, vyhlásil v piatok predseda vlády spolkovej krajiny Dolné Sasko Michael Kretschmer. Zamestnanci musia mať istotu, že sľuby platia, zdôraznil v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Koncern stanovil závodu vo Zwickau ciele v oblasti znižovania nákladov, ktoré zamestnanci splnili a napriek tomu sa teraz začína diskutovať o jeho zatvorení, poznamenal Kretschmer. Takto sa nedá vybudovať dôvera a nemá to ani nič spoločné s trhovým hospodárstvom, dodal. „A práve preto sa táto spoločnosť musí vrátiť na správnu cestu, inak nemá šancu ani u spotrebiteľov,“ zdôraznil politik z Kresťanskodemokratickej únie (CDU) kancelára Friedricha Merza. Koncern Volkswagen označil za viditeľný symbol chýbajúcej konkurencieschopnosti.
„Sme príliš drahí, príliš pomalí, aby sme dokázali obstáť v tejto konkurencii,“ povedal Kretschmer. K zlepšeniu konkurencieschopnosti by podľa neho prispelo aj predĺženie pracovného času zo súčasných 35 hodín týždenne, o čom sa začína diskutovať. V tejto otázke je potrebná spolupráca s odborovými zväzmi a zamestnávateľmi, uzavrel premiér Saska.
Koncern Volkswagen po štvrtkovom (9. 7.) zasadnutí dozornej rady o možných úsporách naďalej neposkytuje žiadne informácie o prípadnom zatváraní závodov či prepúšťaní, ohlásil však výrazné obmedzenie výroby. Podľa medializovaných informácií štyrom nemeckým závodom koncernu - v Hannoveri, Emdene, Zwickau a Neckarsulme - hrozí zatvorenie. Samotný koncern sa k detailom doteraz nevyjadril.
Koncern stanovil závodu vo Zwickau ciele v oblasti znižovania nákladov, ktoré zamestnanci splnili a napriek tomu sa teraz začína diskutovať o jeho zatvorení, poznamenal Kretschmer. Takto sa nedá vybudovať dôvera a nemá to ani nič spoločné s trhovým hospodárstvom, dodal. „A práve preto sa táto spoločnosť musí vrátiť na správnu cestu, inak nemá šancu ani u spotrebiteľov,“ zdôraznil politik z Kresťanskodemokratickej únie (CDU) kancelára Friedricha Merza. Koncern Volkswagen označil za viditeľný symbol chýbajúcej konkurencieschopnosti.
„Sme príliš drahí, príliš pomalí, aby sme dokázali obstáť v tejto konkurencii,“ povedal Kretschmer. K zlepšeniu konkurencieschopnosti by podľa neho prispelo aj predĺženie pracovného času zo súčasných 35 hodín týždenne, o čom sa začína diskutovať. V tejto otázke je potrebná spolupráca s odborovými zväzmi a zamestnávateľmi, uzavrel premiér Saska.
Koncern Volkswagen po štvrtkovom (9. 7.) zasadnutí dozornej rady o možných úsporách naďalej neposkytuje žiadne informácie o prípadnom zatváraní závodov či prepúšťaní, ohlásil však výrazné obmedzenie výroby. Podľa medializovaných informácií štyrom nemeckým závodom koncernu - v Hannoveri, Emdene, Zwickau a Neckarsulme - hrozí zatvorenie. Samotný koncern sa k detailom doteraz nevyjadril.