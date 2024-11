Krídla MALFINI už štvrť storočia mávajú z reklamného textilu

Pokiaľ sa pozrieme na firmu v číslach, stačí začať u dodávok textilu: z 32 tisíc tričiek v štyroch farbách z prvého kontajnera, predaných za štrnásť dní, sa MALFINI dnes dostáva na takmer štyri stovky kontajnerov ročne s príjmom miliónov kusov textilu v takmer 80 farebných variáciách. Reklamný textil doplnili pracovné odevy, zastaralú budovu skladu v Ústi nad Labem nahradilo moderné logistické centrum v Ostrave s robotickou technológiou a s automatizovanými procesmi naskladnenia aj distribúcie. Dvoch zakladateľov, spolužiakov z ústeckej strednej školy, dnes dopĺňa takmer štyristo pracovníkov nielen v Českej republike, ale aj v krajinách Európy a Ázie. Krajskému mestu na severe Čiech, kde má MALFINI už 25 rokov svoje domovské sídlo, zostávajú pôvodní majitelia stále verní.A tajomstvo úspechu firmy s dnes už viac ako 2,5 miliardovými tržbami? Tri základné body, na ktorých MALFINI od svojho založenia stavia - dostatočné skladové zásoby, rýchla a spoľahlivá logistika a ústretový prozákaznícky servis - dopĺňa v posledných rokoch štvrtý: spoločenská udržateľnosť. Slovné spojenie mnohí vzhľadom na početnosť používania už takmer nevnímajú, pre MALFINI je v podnikaní dlhodobou samozrejmosťou. Začína starostlivosťou o zamestnancov, ústretovým vzťahom nielen k zákazníkom, ale aj k ľuďom, kde firma pôsobí, a v neposlednom rade nechýba ani starostlivosť o životné prostredie a orientácia na cirkulárnu ekonomiku. V MALFINI si veľmi dobre uvedomujú, čo predstavuje pre planétu tak rozsiahla výroba textilu. Preto sa zameriavajú na vývoj a výrobu produktov na udržateľnom princípe, čo dokladujú medzinárodnými certifikáciami. Kolekcia tričiek a mikín z recyklovaného polyesteru aj z recyklovanej a organickej bavlny sú samozrejmosťou.MALFINI svoje krídla rozhodne nemieni stiahnuť ani v nasledujúcich rokoch. Práve naopak. Dôkazom toho je novo zriadená dcérska spoločnosť v Drážďanoch s cieľom zvýšenia expanzie na západné trhy. S tým súvisí aj strategický rozvoj logistiky, optimalizácia dodávateľského reťazca a riadenie kvality a spoľahlivosti dodávateľov. Zámerom je aj optimalizácia produktového portfólia a procesov vývoja produktov. To s posilnením firemnej značky MALFINI, firemnej identity a imidžu.so sídlom v Ústí nad Labem je lídrom na trhu značkového reklamného textilu v Českej a Slovenskej republike a popredným dodávateľom v Európe s dôrazom na spoločenskú zodpovednosť. Vo svojom portfóliu má aj segment pracovných odevov. Spoločnosť ponúka viac ako 300 rôznych produktov. Spoločnosť vstúpila na slovenský trh v roku 2004 ako na jeden z prvých. S aktuálne registrovaným počtom viac ako 5 tisíc zákazníkov predstavuje v súčasnej dobe jednu z najvýznamnejších zahraničných destinácií firmy. V roku 2023 nakúpili slovenskí klienti takmer 3,1 milióna kusov reklamného textilu.Charakter obchodného modelu firmy je výhradne B2B, založený na e-shope, s dostatočnými skladovými zásobami, rýchlej logistike a dokonalými zákazníckymi službami. Ako popredný hráč v danom sortimente so značkami Malfini, Malfini Premium a Piccolio, ktoré dopĺňajú pracovné odevy Rimeck a aj holandskej firmy TRICORP a bezpečnostnú obuv od spoločnosti Bata Industrials, najnovšie aj značky Puma, firma pôsobí až v 35 európskych krajinách. Ročný obrat prekračujúci 2,5 miliardy korún (cca 101 mil. eur) je výsledkom práce viac ako 380 zamestnancov. Moderný automatizovaný sklad v Ostrave, ktorý je umiestnený v areáli Contera Park Ostrava City, disponuje kapacitou väčšou ako 25 miliónov kusov reklamného textilu. Dodávky na kľúčové trhy do okolitých štátov sú realizované do 24 hodín. Všetky produkty spoločnosti MALFINI, a.s. podliehajú prísnym skúšobným testom a nesú svetovo uznávanú pečať kvality OEKO-TEX Standard 100, nechýbajú ani produkty z recyklovaného polyesteru a s obsahom recyklovanej bavlny s certifikáciou GRS a GOTS. www.malfini.com