Kriket, squash či lakros zaradia do programu OH 2028 v Los Angeles

Bombaj 13. októbra (TASR) - Päť nových, alebo znovu zaradených športov bude s najväčšou pravdepodobnosťou figurovať v programe olympijských hier v roku 2028 v Los Angeles. Exekutíva Medzinárodného olympijského výboru (MOV) schválila v piatok na zasadnutí v Bombaji zaradenie kriketu, bejzbalu/softbalu, flag futbalu (nekontaktná verzia amerického futbalu), squashu a lakrosu. Otázne zostáva zaradenie boxu po viacerých kauzách predchádzajúcej strešnej svetovej federácie.



Prezident MOV Thomas Bach na tlačovej konferencii v indickej metropole potvrdil, že výkonný výbor prijal návrh organizátorov hier v Los Angeles a rozšíril portfólio odvetví pre hry 2028. Potvrdiť to však ešte musí hlasovaním plénum MOV na svojom pondelkovom zasadnutí, pripomenula agentúra AFP. "Výber piatich nových športov je v súlade s americkou športovou kultúrou a svetu predstaví tamojšie ikonické športy. Vďaka nim budú olympijské hry LA 2028 jedinečné," povedal Bach.



Pre squash a flag futbal to bude premiéra pod piatimi kruhmi. Kriket sa do programu letných hier vráti po 128 rokoch, naposledy olympijské medaily v tomto odvetví rozdávali ešte v roku 1900. "Bol by to veľmi dôležitý míľnik, ak by sa kriket opäť objavil na olympijských hrách" povedal ešte pred hlasovaním exekutívy Greg Barclay, šéf Medzinárodnej kriketovej federácie (ICC). Bejzbal a softbal už boli na OH viackrát, lakros sa predstaví po tretí raz po St. Louis 1904 a Londýne 1908.



V Los Angeles sa opäť počíta aj s moderným päťbojom a so vzpieraním. Naopak, mimo programu pre rok 2028 zatiaľ zostáva box. MOV totiž zatiaľ oficiálne neuznal nový medzinárodný riadiaci orgán tohto športu po tom, čo v roku 2019 pozastavil činnosť Medzinárodnej boxerskej asociácie (IBA) a v tomto roku ju zo svojich radov vylúčil. Dôvodom boli netransparentné rozhodovanie, porušovanie etických pravidiel, či pochybné financovanie. Na OH v Paríži 2024 bude box pod kuratelou špeciálnej pracovnej skupiny MOV, otázna je zatiaľ jeho budúcnosť v Los Angeles. "Box chceme mať určite v programe hier," vyhlásil však v piatok Bach.