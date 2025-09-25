< sekcia Ekonomika
Kriminálny úrad finančnej správy odhalil nelegálnu výrobňu cigariet
Na operácii organizovanej v dňoch 21. až 23. septembra sa podieľali príslušníci KÚFS s podporou ozbrojených príslušníkov colných úradov.
Autor TASR
Zbrojníky 25. septembra (TASR) - Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) odhalil v obci Zbrojníky v okrese Levice nelegálnu výrobňu cigariet. Akcia s krycím názvom BEEF bola špecifická tým, že išlo o zásah proti utajovanej nelegálnej rozsiahlej výrobni cigariet, kde je predpoklad zapojenia viacerých osôb z rôznych krajín a s mimoriadne prepracovanými metódami a formami nelegálnej činnosti, informovala Finančná správa SR. Predbežná škoda na spotrebnej dani je vyčíslená na tri milióny eur. Hodnota zaisteného majetku dosiahla 1,5 milióna eur.
Na operácii organizovanej v dňoch 21. až 23. septembra sa podieľali príslušníci KÚFS s podporou ozbrojených príslušníkov colných úradov. V priemyselných budovách bývalého bitúnku v Zbrojníkoch odhalili dve kompletné nelegálne linky na výrobu cigariet. Celkovo zaistili tovar v rozsahu deviatich kamiónov naplnených tabakom a komponentami, dvoma linkami na výrobu cigariet, dvoma linkami na balenie cigariet, rezačkou a sušičkou tabaku, troma agregátmi a kompresormi. Medzi zaisteným tovarom bolo aj 704.950 kusov cigariet značiek Marlboro a Rothmans a 21 ton tabakovej zmesi.
Začaté je trestné stíhanie pre prečin porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru v súbehu s prečinom nepovolenej výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov.
V prípade akcie BEEF existuje dôvodné podozrenie, že na strane páchateľov stoja bývalí príslušníci ozbrojených a bezpečnostných zložiek nielen zo Slovenska so znalosťou práce štátnych orgánov. Organizovaná skupina realizovala aktivity súvisiace s trestnou činnosťou vo viacerých krajinách.
V prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody od jedného do piatich rokov.
Na operácii organizovanej v dňoch 21. až 23. septembra sa podieľali príslušníci KÚFS s podporou ozbrojených príslušníkov colných úradov. V priemyselných budovách bývalého bitúnku v Zbrojníkoch odhalili dve kompletné nelegálne linky na výrobu cigariet. Celkovo zaistili tovar v rozsahu deviatich kamiónov naplnených tabakom a komponentami, dvoma linkami na výrobu cigariet, dvoma linkami na balenie cigariet, rezačkou a sušičkou tabaku, troma agregátmi a kompresormi. Medzi zaisteným tovarom bolo aj 704.950 kusov cigariet značiek Marlboro a Rothmans a 21 ton tabakovej zmesi.
Začaté je trestné stíhanie pre prečin porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru v súbehu s prečinom nepovolenej výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov.
V prípade akcie BEEF existuje dôvodné podozrenie, že na strane páchateľov stoja bývalí príslušníci ozbrojených a bezpečnostných zložiek nielen zo Slovenska so znalosťou práce štátnych orgánov. Organizovaná skupina realizovala aktivity súvisiace s trestnou činnosťou vo viacerých krajinách.
V prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody od jedného do piatich rokov.