Kristalina Georgievová vyzvala Čínu, aby prijala protrhové reformy

Peking 24. marca (TASR) - Šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgievová v nedeľu vyzvala Čínu, aby implementovala "komplexný balík protrhových reforiem". Tie by podporili pomalú ekonomiku, ktorú brzdí kríza realitného trhu, slabý domáci dopyt a pretrvávajúco vysoká nezamestnanosť mladých ľudí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Čínski politici doteraz odolávali výzvam na podporu ekonomiky prostredníctvom masívnych vládnych stimulov a namiesto toho zdôrazňovali potrebu preorientovať sa na "vysokokvalitný" rast.



Georgievová v nedeľu v prejave na Čínskom rozvojovom fóre v Pekingu uviedla, že "prechod od vysokého tempa k vysokej kvalite" je správna cesta a Čína je odhodlaná ju prejsť. Varovala však, že "táto transformácia nebude jednoduchá". Číne by podľa nej pomohol "komplexný balík protrhových reforiem", ktorý by výrazne zrýchlil rast druhej najväčšej svetovej ekonomiky.



Peking by mal podniknúť "rozhodné kroky", aby znížil množstvo nedokončených bytov a dal väčší priestor na "trhové korekcie" v kľúčovom, ale vysoko zadlženom realitnom sektore, uviedla Georgievová.



Podľa šéfky MMF by Peking mal zvýšiť "kúpnu silu jednotlivcov a rodín" tým, že posilní čínsky dôchodkový systém a prijme ďalšie kroky na zlepšenie systému sociálneho zabezpečenia.



Georgievová tiež vyzvala Čínu, aby podporila "podnikateľské prostredie a zabezpečila rovnaké podmienky pre súkromné a štátne podniky", čo je dlhodobá požiadavka zahraničných firiem pôsobiacich v krajine.



Vrcholní čínski politici sa navonok vyjadrili o ekonomike optimisticky, pričom premiér Li Čchiang na nedeľňajšom fóre povedal, že Peking "prijme praktické a účinné opatrenia na podporu vysokokvalitného rozvoja a dodá pozitívnu energiu oživeniu globálnej ekonomiky".