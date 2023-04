Krištúfková navrhuje rozšíriť dotované obedy aj na osemročné gymnáziá

Bratislava 4. apríla (TASR) - Štátnu dotáciu na obedy v škole by mohli získať aj žiaci osemročných gymnázií. Plánuje to presadiť poslankyňa Národnej rady (NR) SR Petra Krištúfková (Sme rodina).



"Keďže sa nám podarilo opäť zaviesť dotáciu na suroviny, takzvané obedy zadarmo pre posledný ročník materských škôl a pre všetky ročníky základných škôl, tak teraz sa budem snažiť nájsť podporu aj pre žiakov osemročných gymnázií. Nevidím dôvod, prečo by deti na osemročných gymnáziách nemali mať obedy zadarmo, keď sú v tom istom veku," informovala v utorok Krištúfková.



Dotované obedy pre žiakov posledného ročníka materských škôl a žiakov základných škôl začnú opätovne platiť od 1. mája tohto roka. Zmena pre žiakov osemročných gymnázií by vzhľadom na potrebný legislatívny proces mala byť účinná od 1. septembra.



"Obedy zadarmo sú podporou pre rodiny s deťmi a matky - samoživiteľky, ktoré to s rastúcimi cenami potravín mali určite najnáročnejšie. Preto verím, že sa mi podarí presadiť aj tento návrh a deti z gymnázií nebudú nijakým spôsobom znevýhodňované oproti žiakom na 2. stupni ZŠ," dodala Krištúfková.