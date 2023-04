Kritické ochorenia patria k najžiadanejším druhom pripoistenia

Bratislava 16. apríla (TASR) - Poisťovne v rámci životného poistenia ponúkajú rôzne pripoistenia, jedným z najžiadanejších je pripoistenie kritických chorôb. Ľuďom môže finančne pomôcť po diagnostikovaní onkologických, srdcovo-cievnych, duševných a ďalších závažných ochorení, ktoré sa na Slovensku objavujú najčastejšie.



"Kritické ochorenia patria k najdôležitejším a zároveň najžiadanejším pripoisteniam, o ktoré sa Slováci v posledných rokoch intenzívne zaujímajú, aj vzhľadom k ich vysokému a rastúcemu výskytu. Drvivá väčšina poistných plnení putuje klientom s onkologickými ochoreniami, za nimi zväčša nasledujú ochorenia srdcovo-cievnej sústavy, Parkinsonova choroba alebo skleróza multiplex," priblížil riaditeľ pre životné poistenie v spoločnosti FinGO.sk Patrik Szabó.



Ak kvôli vážnemu ochoreniu človek nedokáže pracovať, finančná situácia jeho rodiny sa výrazne skomplikuje. Príjmy klesnú, výdavky kvôli náročnej liečbe naopak stúpnu. Plnenie zo životného poistenia pomáha vykryť výpadok príjmu, náklady na nadštandardnú zdravotnú starostlivosť či rekonvalescenciu.



"Vo väčšine poisťovní si kritické ochorenia viete poistiť na poistné sumy od 5000 eur do 150.000 eur, v niektorých poisťovniach aj na vyššie sumy. Túto sumu potom poisťovňa vyplatí po diagnostikovaní ochorenia," vyčíslil Szabó. Zo štatistík vyplýva, že do dvoch rokov sa človek z kritickej choroby vylieči, alebo je potom ochorenie dlhotrvajúce. Preto by si ľudia mali podľa odborníka kritické ochorenia poistiť najmenej na 24-násobok čistého mesačného príjmu.



Životné poistenie sa v rôznych poisťovniach líši nielen cenou, ale aj počtom kritických ochorení a podmienkami, za akých vyplácajú peniaze. Výška mesačného poistného je veľmi individuálna. Môže to byť 20 eur, ale aj 100 eur. Závisí od konkrétnych požiadaviek aj finančných možností klienta. Odvíja sa od výšky poistných súm či komplexnosti poistenia.



"Kritické ochorenia patria k veľkým rizikám ako je smrť, invalidita a trvalé následky. Okrem nich sa ľudia často poisťujú aj na tzv. malé riziká, ako sú denné odškodné, PN, OČR, chirurgický zákrok a iné. Každé jedno pripoistenie má svoj význam a každý klient môže potrebovať iný typ pripoistenia v závislosti od svojej situácie. Je rozdiel, či ide o živiteľa rodiny s hypotékou, o mamičku na materskej alebo o seniora," dodal Szabó.