Krivánska estakáda získala ocenenie v súťaži Stavba roka 2025
Hlavnú cenu vyhrala v kategórii inžinierskych stavieb.
Autor TASR
Bratislava 16. apríla (TASR) - Krivánska estakáda získala ocenenie v súťaži Stavba roka 2025. Hlavnú cenu vyhrala v kategórii inžinierskych stavieb. TASR o tom vo štvrtok informoval odbor mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).
Most v údolí Krivánskeho potoka je súčasťou rýchlostnej cesty R2. Podľa NDS je to najdlhšia estakáda na Slovensku, ktorá však zároveň patrí medzi najdlhšie aj v stredoeurópskom meradle. Krivánsky most je celkovo dlhý takmer 4,5 kilometra a pozostáva z troch častí. „Výnimočný bol aj spôsob výstavby estakády, keď použili tri rozličné technológie, výsuvnú skruž, letmú betonáž a vysúvanie mosta,“ podotýka NDS s tým, že pohľad na túto mohutnú stavbu bol pre miestnych atraktívny už počas výstavby.
Vyše deväťkilometrový úsek R2 Kriváň - Mýtna využívajú motoristi od 20. novembra 2025. „Keďže je to úsek, ktorý plynulo nadväzuje na existujúce ťahy z oboch smerov, nákladní motoristi si naň rýchlo zvykli. Na rýchlostnú cestu prešla väčšina ťažkej nákladnej dopravy,“ zdôrazňuje NDS. Na nový úsek podľa diaľničiarov prešlo približne 94 percent nákladných vozidiel, ktoré už nezaťažujú cestu I/16.
NDS uviedla, že ocenenie získala aj rýchlostná ceste pri Košiciach. Táto stavba získala cenu za výnimočné projektové riešenie. „Nový úsek prepojil ťahy R4 a D1, umožnil tak motoristom obísť mesto po juhovýchodnej strane. Dôležitú úlohu úsek zohráva predovšetkým pre tranzitnú dopravu v smere na Maďarsko či, naopak, z Maďarska na Prešov,“ konštatovala spoločnosť.
