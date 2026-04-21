Utorok 21. apríl 2026Meniny má Ervin
Kríza na Blízkom východe stála Francúzsko už miliardy eur

Vysídlení obyvatelia kráčajú cez zničený most počas návratu domov neďaleko mesta Súr na juhu Libanonu počas tretieho dňa prímeria medzi libanonským militantným hnutím Hizballáh a Izraelom v nedeľu 19. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Paríž 21. apríla (TASR) - Kríza na Blízkom východe, ktorá vypukla po tom, ako koncom februára USA a Izrael napadli Irán, stála francúzsku ekonomiku od štyroch do šiestich miliárd eur. Povedal to v utorok francúzsky minister financií Roland Lescure. Informovala o tom agentúra Reuters.

Od začiatku konfliktu medzi USA, Izraelom a Iránom zaznamenalo Francúzsko výrazný rast výnosov štátnych dlhopisov. Len zvýšenie nákladov na obsluhu dlhu zaťažilo štátny rozpočet sumou 3,6 miliardy eur, povedal Lescure pre rozhlasovú stanicu RTL.

Dodal, že v tejto súvislosti predloží v utorok opatrenia na zmrazenie niektorých výdavkov. Okrem toho, premiér Sébastien Lecornu oznámi kroky na pomoc domácnostiam, ktorým sa v dôsledku vojny na Blízkom východe zvýšili náklady na energie.
