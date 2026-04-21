Kríza na Blízkom východe stála Francúzsko už miliardy eur
Autor TASR
Paríž 21. apríla (TASR) - Kríza na Blízkom východe, ktorá vypukla po tom, ako koncom februára USA a Izrael napadli Irán, stála francúzsku ekonomiku od štyroch do šiestich miliárd eur. Povedal to v utorok francúzsky minister financií Roland Lescure. Informovala o tom agentúra Reuters.
Od začiatku konfliktu medzi USA, Izraelom a Iránom zaznamenalo Francúzsko výrazný rast výnosov štátnych dlhopisov. Len zvýšenie nákladov na obsluhu dlhu zaťažilo štátny rozpočet sumou 3,6 miliardy eur, povedal Lescure pre rozhlasovú stanicu RTL.
Dodal, že v tejto súvislosti predloží v utorok opatrenia na zmrazenie niektorých výdavkov. Okrem toho, premiér Sébastien Lecornu oznámi kroky na pomoc domácnostiam, ktorým sa v dôsledku vojny na Blízkom východe zvýšili náklady na energie.
