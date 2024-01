Kríza v Červenom mori núti Michelin pozastaviť výrobu v Španielsku

Madrid 16. januára (TASR) - Štyri továrne v Španielsku, ktoré vlastní francúzsky výrobca pneumatík Michelin, plánujú cez víkend 20. až 21. januára opäť zastaviť výrobu. Dôvodom je meškanie dodávok surovín pre problémy v Červenom mori. Oznámila to v utorok španielska dcérska spoločnosť. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Spojené štáty a Británia spustili minulý týždeň sériu útokov na pozície jemenských militantných húsíov, ktorí napádajú lode v Červenom mori, na kľúčovej trase z Ázie do Európy.



Množstvo lodných spoločností sa preto rozhodlo presmerovať svoje plavidlá na dlhšiu cestu okolo Afriku, čím sa doba plavby dodávok do Európy predĺžila o zhruba 10 dní.



Michelin už zastavil výrobu vo svojich španielskych závodoch cez víkend 13. až 14. januára pre meškanie surovín z Ázie.



Španielske noviny Expansión v utorok informovali, že ju opäť preruší, už druhý víkend v tomto roku. Spoločnosť neskôr potvrdila, že k prerušeniu dôjde 20. a 21. januára.



Podobný krok ako Michelin v Španielsku už prijali aj iní výrobcovia, napríklad automobilky Tesla či Volvo, ktoré minulý týždeň oznámili, že pozastavujú časť výroby v Európe pre nedostatok komponentov.



Španielske továrne Michelinu sú druhými najväčšími výrobcami gumy.



Španielska asociácia maloobchodu a potravinárskeho priemyslu medzitým varovala, že kríza v Červenom mori má "významný vplyv" na veľké spoločnosti vo výrobe a distribúcii potravín, textilu a technologických produktov.