Barcelona 29. januára (TASR) - Kríza v Červenom mori spôsobuje v barcelonskom prístave meškanie lodí o 10 až 15 dní. Uviedol to predstaviteľ prístavu, podľa ktorého to má vplyv na dodávky všetkých druhov produktov vrátane skvapalneného zemného plynu (LNG). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Lode meškajú, pretože sa musia plaviť okolo celej Afriky, aby sa vyhli potenciálnym útokom v Červenom mori, povedal v pondelok novinárom šéf prístavu Lluís Salvadó.



Barcelona je jedným z najväčších terminálov LNG v Španielsku. Meškania lodí v západnej časti Stredozemného mora sú pritom kratšie, keďže tieto prístavy sú bližšie na obchádzkovej trase okolo Afriky. Kríza v Červenom mori oveľa viac zasiahla prístavy vo východnom Stredomorí, dodal Salvadó.



Viaceré lodné spoločnosti pozastavili plavby cez Červené more a Suezský prieplav, aby sa vyhli útokom jemenských militantných húsíov podporovaných Iránom v reakcii na izraelské vojenské operácie v Gaze.



Útoky Húsíov raketami a dronmi sa zameriavajú najmä na kontajnerové lode. Mnoho tankerov s palivom naďalej používa túto trasu, hoci QatarEnergy, druhý najväčší svetový vývozca LNG, prestal posielať svoje tankery cez Červené more pre obavy o ich bezpečnosť.