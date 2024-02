Kríza v Červenom mori zvyšuje objem prepravy cez španielske prístavy

Madrid 27. februára (TASR) - Objem tovarov prechádzajúcich cez najväčšie španielske prístavy zaznamenal v prvom mesiaci roka v niektorých prípadoch rast až o štvrtinu. Sú za tým podľa všetkého útoky jemenských povstalcov na obchodné lode v Červenom mori, čo lodiarske firmy prinútilo presunúť plavidlá na trasu okolo Afriky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Objem tovarov prechádzajúcich napríklad cez prístav Las Palmas na Kanárskych ostrovoch vzrástol v januári oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 25,4 %. Zvýšila sa aj preprava tovarov cez prístav Barcelona, aj keď v menšej miere, a to o 7,6 %.



Celková prekládka tovarov v španielskych prístavoch vrátane bežných tovarov, voľne loženého sypkého nákladu, ako aj tekutého nákladu vzrástla v januári o 3,4 %. Na porovnanie, v minulom roku zaznamenala pokles o 3,3 %.



Španielske prístavy sú kľúčovou vstupnou bránou do Európy pre spoločnosti, ktoré sa rozhodli presunúť svoje obchodné lode z pôvodne ideálnej trasy cez Červené more a Suezský prieplav na dlhšiu trasu okolo Mysu Dobrej nádeje na juhu Afriky. Dôvodom sú už niekoľko mesiacov trvajúce útoky jemenských povstalcov na obchodné lode v Červenom mori. Podľa Španielov je za zvýšením objemu tovarov prechádzajúcich cez ich prístavy s veľkou pravdepodobnosťou práve kríza v Červenom mori, na presnejšie zhodnotenie situácie je však potrebné počkať ešte pár mesiacov.



Aj tranzit tovarov cez španielske prístavy vzrástol, najmä na severe krajiny, a to po tom, ako prepravu tovarov kamiónmi naprieč Európou obmedzili rozsiahle protesty farmárov, uviedla španielska asociácia maloobchodu a potravinárskeho priemyslu Aecoc. Objem tovarov v tranzite sa v januári zvýšil v rámci všetkých španielskych prístavov medziročne o 2,8 %, avšak v prípade prístavov na severe, ako sú Santander a Bilbao, vzrástol za prvých 30 dní roka dvoj- až trojnásobne. K rastu objemu tovarov prechádzajúcich cez Santander dopomohlo okrem toho aj rozšírenie kapacít tamojšieho kontajnerového terminálu.