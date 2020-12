Kríza zníži priame zahraničné investície do Latinskej Ameriky o 50 %

Santiago 2. decembra (TASR) - Priame zahraničné investície do krajín Latinskej Ameriky a Karibiku dosiahnu tento rok v porovnaní s rokom 2019 zhruba polovičnú úroveň. Uviedla to v najnovšej správe Hospodárska komisia pre Latinskú Ameriku a Karibik (ECLAC). Dôvodom sú problémy spojené s pandémiou nového koronavírusu.



Podľa ECLAC zaznamenal región v roku 2019 priame zahraničné investície na úrovni 161 miliárd USD (133,43 miliardy eur). Oproti roku 2018 to predstavuje pokles o 7,8 %.



Tento rok bude pokles podstatne výraznejší. ECLAC odhaduje, že pre šírenie nového koronavírusu by priame zahraničné investície do regiónu mali klesnúť o 45 % až 55 %. Oblasť Latinskej Ameriky a Karibiku sa tak zaradí medzi regióny najviac postihnuté koronakrízou.



Najväčší objem financií v rámci priamych zahraničných investícií získali v minulom roku Brazília, Mexiko, Čile, Kolumbia a Peru. Práve tieto krajiny boli aj následne najviac zasiahnuté pandémiou nového koronavírusu.



(1 EUR = 1,2066 USD)