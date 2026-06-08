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Križovatka D1/D4 ide do finále, do odovzdania úseku budú dve uzávery
Najvýznamnejšia investícia do kvalitnejšej a plynulejšej cestnej dopravy v bratislavskom regióne má pred sebou posledné práce.
Autor TASR
Bratislava 8. júna (TASR) - Najvýznamnejšia investícia do kvalitnejšej a plynulejšej cestnej dopravy v bratislavskom regióne má pred sebou posledné práce. Križovatka diaľnic D1/D4 pri Bratislave finišuje a už túto stavebnú sezónu diaľničiari odovzdajú križovatku motoristom do plnohodnotného užívania. Od odovzdania celého dopravného uzla delia motoristov už iba dve uzávery, informovalo v pondelok oddelenie mediálnej komunikácie NDS.
Prvá uzávera sa uskutoční najbližší víkend, keď uzavrú D1 v smere do Bratislavy. Ďalší týždeň uzavrú vetvu z D4 na D1.
„Modernizácia D1 pred Bratislavou a križovatka diaľnic D1/D4 predstavujú najvýznamnejšiu investíciu do cestnej infraštruktúry na západnom Slovensku. Hlavné mesto sa čoskoro dočká moderného a bezpečného vstupu z východnej strany. Pričom vďaka dopravnému riešeniu sa časť dopravy bude môcť rozptýliť ešte pred vstupom do Bratislavy,“ uviedol člen predstavenstva a investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.
Motoristi už aktívne využívajú zrekonštruovanú, miestami osempruhovú diaľnicu, prechádzajú z obchvatu Bratislavy priamo na D1 a naopak. Z hlavného mesta podľa diaľničiarov ubudlo denne viac ako 2000 ťažkých nákladných vozidiel. Ešte túto stavebnú sezónu k aktuálnym piatim odovzdaným vetvám pribudnú ďalšie tri.
Víkendová uzávera bratislavskej D1 v smere do hlavného mesta, od križovatky Bernolákovo po bratislavské Zlaté piesky, sa začne v piatok (12. 6.) od 20.00 h a potrvá do nedeľných (14.6.) podvečerných hodín. V prípade zhoršenej dopravnej situácie môže byť cez víkend dočasne uzavretá križovatka pri Metre v Ivanke pri Dunaji a aj križovanie cesty I/61 s Nádražnou ulicou. Prípadné uzavretie sa nebude týkať autobusovej dopravy.
„Uzávera v smere do Bratislavy je nevyhnutná pre dokončovacie práce, ktoré nie je možné vykonávať počas živej premávky. Pracovníci budú osádzať niekoľkotonové veľkorozmerné portály vrátane technológie na sčítavanie dopravy a portálových značiek na vetvách Trnava - Jarovce a Trnava - Rača,“ priblížili diaľničiari.
Súbežne upravia povrch dilatácie medzi mostom a oporným múrom na jednej z vetiev, dokončia portálové značky, odstránia dočasné dopravné značenie a upravia vodorovné dopravné značenie už do trvalého stavu.
Po víkendovej uzávere zmenia aj režim dopravy pri Vajnorskom jazere. „Odbočenie na Vajnory z D1 v smere od Trnavy bude možné najneskôr v križovatke Ivanka sever,“ upozornila NDS. Preto vyzýva motoristov, aby po uzávere pozorne sledovali trvalé dopravné značenia a nejazdili takzvane po pamäti.
Druhá uzávera sa dotkne len vetvy z D4 od Jaroviec na D1 v smere na Trnavu. Pokiaľ to počasie dovolí, uskutoční sa nasledovný týždeň - od štvrtkovej polnoci (18. 6.) do nedeľných (21. 6.) poobedných hodín. Počas uzávery dokončia už trvalé vodorovné a zvislé dopravné značenie a uzavrú aj výjazd zo starej Seneckej cesty od Ivanky pri Dunaji na diaľnicu D4.
Prvá uzávera sa uskutoční najbližší víkend, keď uzavrú D1 v smere do Bratislavy. Ďalší týždeň uzavrú vetvu z D4 na D1.
„Modernizácia D1 pred Bratislavou a križovatka diaľnic D1/D4 predstavujú najvýznamnejšiu investíciu do cestnej infraštruktúry na západnom Slovensku. Hlavné mesto sa čoskoro dočká moderného a bezpečného vstupu z východnej strany. Pričom vďaka dopravnému riešeniu sa časť dopravy bude môcť rozptýliť ešte pred vstupom do Bratislavy,“ uviedol člen predstavenstva a investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.
Motoristi už aktívne využívajú zrekonštruovanú, miestami osempruhovú diaľnicu, prechádzajú z obchvatu Bratislavy priamo na D1 a naopak. Z hlavného mesta podľa diaľničiarov ubudlo denne viac ako 2000 ťažkých nákladných vozidiel. Ešte túto stavebnú sezónu k aktuálnym piatim odovzdaným vetvám pribudnú ďalšie tri.
Víkendová uzávera bratislavskej D1 v smere do hlavného mesta, od križovatky Bernolákovo po bratislavské Zlaté piesky, sa začne v piatok (12. 6.) od 20.00 h a potrvá do nedeľných (14.6.) podvečerných hodín. V prípade zhoršenej dopravnej situácie môže byť cez víkend dočasne uzavretá križovatka pri Metre v Ivanke pri Dunaji a aj križovanie cesty I/61 s Nádražnou ulicou. Prípadné uzavretie sa nebude týkať autobusovej dopravy.
„Uzávera v smere do Bratislavy je nevyhnutná pre dokončovacie práce, ktoré nie je možné vykonávať počas živej premávky. Pracovníci budú osádzať niekoľkotonové veľkorozmerné portály vrátane technológie na sčítavanie dopravy a portálových značiek na vetvách Trnava - Jarovce a Trnava - Rača,“ priblížili diaľničiari.
Súbežne upravia povrch dilatácie medzi mostom a oporným múrom na jednej z vetiev, dokončia portálové značky, odstránia dočasné dopravné značenie a upravia vodorovné dopravné značenie už do trvalého stavu.
Po víkendovej uzávere zmenia aj režim dopravy pri Vajnorskom jazere. „Odbočenie na Vajnory z D1 v smere od Trnavy bude možné najneskôr v križovatke Ivanka sever,“ upozornila NDS. Preto vyzýva motoristov, aby po uzávere pozorne sledovali trvalé dopravné značenia a nejazdili takzvane po pamäti.
Druhá uzávera sa dotkne len vetvy z D4 od Jaroviec na D1 v smere na Trnavu. Pokiaľ to počasie dovolí, uskutoční sa nasledovný týždeň - od štvrtkovej polnoci (18. 6.) do nedeľných (21. 6.) poobedných hodín. Počas uzávery dokončia už trvalé vodorovné a zvislé dopravné značenie a uzavrú aj výjazd zo starej Seneckej cesty od Ivanky pri Dunaji na diaľnicu D4.