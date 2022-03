Krízový štáb zhodnotil situáciu so zásobovaním a pomocou pre Ukrajinu

Bratislava 3. marca (TASR) – Krízový štáb Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR opäť zasadal. Cieľom rokovania bolo vyhodnotiť všetky aktuálne informácie v súvislosti so zásobovaním a organizovaním humanitárnej pomoci pre občanov zasiahnutých konfliktom na Ukrajine. Informoval o tom odbor komunikácie agrorezortu.



Na rokovaní krízového štábu sa zúčastnili okrem vedenia ministerstva aj zástupcovia agropotravinárskych samospráv a slovenských obchodníkov, ktorí môžu pomôcť najmä s dodávkami potravín a ďalším nevyhnutným tovarom.



Generálna tajomníčka služobného úradu MPRV Zuzana Nouzovská informovala o pracovnom výjazde v obciach Ulič a Ubľa. Lesopoľnohospodársky podnik priamo v Uliči (LPM Ulič) podľa agrorezortu poskytne suchý sklad v rozsahu 40 paliet s cieľom uskladnenia potravinovej pomoci, ktorá ďalej smeruje ľuďom na Ukrajinu. V prípade potreby budú k dispozícii ešte dva menšie sklady aj pre nepotravinový tovar. "Do Uliča si budú chodiť ľudia po potraviny ako do veľkoskladu. Vytvoríme systém na monitorovanie stavu zásob a podľa toho, čo bude treba, sa budeme snažiť navážať nový tovar," priblížila Nouzovská.



Podotkla, že Slovensko je zatiaľ pre ľudí tranzitnou krajinou, treba však podľa nej myslieť aj na tých, ktorí tu zostanú, a ak bude treba, aj distribuovať potraviny obyvateľom na Ukrajinu. Najžiadanejšími sú vzhľadom na ľahkú konzumáciu podľa MPRV pohánka, dehydrované potraviny pripravené na zálievku, konzervy, detské príkrmy v taštičkách a pollitrové balenia vody. Do LPM Ulič obchodníci a výrobcovia navezú aj základný hygienický tovar.



Zástupcovia obchodníkov na krízovom štábe zároveň informovali o tom, že potravín vo všetkých regiónoch je dostatok a zásobovanie je stále plynulé. Niektoré reťazce podľa agrorezortu zvažujú poskytnúť občanom v pohraničí základné potraviny určené pre utečencov bezplatne. Rovnako podľa zoznamu potravín, ktorý zostavilo MPRV, majú niektorí obchodníci už pripravený tovar na darovanie. Riešia sa logistika prepravy, termín a miesto prevzatia.



Okrem potravinovej pomoci sa otvorila aj otázka možnej zamestnanosti ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny a ich uplatnenie v poľnohospodárstve v prípade, že bude z ich strany záujem.



Agrorezort dodal, že aj samotní zamestnanci MPRV a podriadených organizácií robia zbierky trvanlivých potravín, základných hygienických potrieb a nepotravinového tovaru, ktoré sa už v najbližších hodinách začne navážať do pripraveného skladu v LPM Ulič.