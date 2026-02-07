< sekcia Ekonomika
Krízy posledných rokov stáli Nemecko približne 940 miliárd eur
Kolín nad Rýnom 7. februára (TASR) - Ekonomické náklady dlhotrvajúcej krízy v Nemecku sa za posledné roky vyšplhali na takmer bilión eur. Hrubý domáci produkt (HDP) za šesť rokov od roku 2020 klesol o celkovo 940 miliárd eur, uvádza sa v štúdii, ktorú zverejnil v sobotu Nemecký ekonomický inštitút (IW). TARS o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Pandémia nového koronavírusu, ruská vojna proti Ukrajine a konfrontačná obchodná politika USA spôsobili nemeckej ekonomike straty, ktoré v prepočte na jedného zamestnanca dosahujú viac ako 20.000 eur, vypočítal IW. Štvrtina z celkových strát pripadá na minulý rok, ktorý sa niesol v znamení colného konfliktu s administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podľa vládnych údajov sa nemecká ekonomika v roku 2025 len tesne vyhla tretiemu roku recesie po sebe, pričom dosiahla minimálny reálny rast na úrovni 0,2 %.
„Súčasná dekáda je doteraz poznačené mimoriadnymi otrasmi a obrovskými ekonomickými nákladmi na prispôsobenie, ktoré v súčasnosti výrazne prevyšujú úroveň predchádzajúcich kríz,“ uviedol výskumník IW Michael Grömling. Hospodárske náklady obdobia stagnácie v rokoch 2001 až 2004 dosiahli v Nemecku po úprave o infláciu približne 360 miliárd eur, zatiaľ čo kríza na finančných trhoch v rokoch 2008 a 2009 viedla k strate pridanej hodnoty vo výške približne 525 miliárd eur, vyčíslil inštitút.
Posledné tri roky hospodárska aktivita v Nemecku neprekročila úroveň z roku 2019, upozornil Grömling. V dôsledku tejto de facto stagnácie sa ekonomické straty v posledných rokoch neustále a výrazne zvyšovali, uzavrel ekonóm.
