Krmovinári: Úroda plodín v roku 2020 by mala byť medziročne vyššia

Bratislava 6. augusta (TASR) - Úroda poľnohospodárskych plodín (obilnín a olejnín) na Slovensku by mala byť v roku 2020 medziročne vyššia. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii predseda revíznej komisie Zväzu výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností (ZVKSaOS) Jozef Rebro.



"Očakávame, že tohtoročná úroda prekoná päťročný priemer. Je predpoklad nárastu úrody oproti roku 2019 až do výšky 15 %. Pokiaľ by tento vývoj počasia pokračoval pozitívne, môžeme očakávať, že sa priblížime k roku 2016, keď sa zaznamenali historické hektárové výnosy plodín," priblížil.



"Nárast produkcie poľnohospodárskych plodín sa podľa nášho názoru neodrazí podstatným spôsobom na poklese cien, pravdepodobne okrem cien kukurice a sladovníckeho jačmeňa. Ceny a odbyt agrokomodít, samozrejme, ovplyvňuje a bude ovplyvňovať aj celosvetová kríza v podobe ochorenia COVID-19," spresnil.



Zväz podľa jeho slov na odhad úrody v roku 2020 vychádza z interných zdrojov pestovateľov, skladovateľov a obchodníkov s poľnohospodárskymi plodinami. "Priebeh počasia pre oziminy, ale najmä jariny mal podstatný vplyv na predpokladanú úrodu hustosiatych obilnín, kukurice a olejnín," doplnil Rebro.



Upozornil zároveň, že za posledných šesť rokov stavy hospodárskych zvierat na Slovensku neustále klesajú. Najväčší medziročný pokles sa podľa neho zaznamenáva najmä v sektore ošípaných, potom nasledujú nosnice a dojnice.



"V priamej súvislosti so znižujúcimi sa stavmi hospodárskych zvierat sa znižuje aj výroba kŕmnych zmesí. Týmto každý rok prichádzame k nemalým hospodárskym stratám už len tým, že sme nútení vyvážať prebytkové obilniny a kukuricu ako polotovary bez pridanej hodnoty. Ako pozitívum hodnotíme cenovú stabilitu kŕmnych zmesí a ich relatívne nízku cenovú hladinu, čo umožňuje farmárom lepšie plánovanie a zhodnotenie svojej produkcie," vysvetlil.



Úroda hustosiatych obilnín by mala podľa Rebra dosiahnuť asi 3,078 milióna ton, v roku 2019 predstavovala 2,619 milióna ton. Pšenice by sa malo v tomto roku urodiť 2,263 milióna ton, v minulom roku to bolo 1,939 milióna ton. Jačmeňa sa urodí pravdepodobne 677.790 ton, v roku 2019 to bolo 599.560 ton.



Kukurice by sa podľa neho v roku 2020 malo urodiť 1,889 milióna ton, kým v minulom roku to bolo 1,445 milióna ton. Produkcia repky by mala dosiahnuť 462.770 ton, slnečnice 154.690 ton a sóje 144.770 ton.



ZVKSaOS predstavuje záujmové združenie právnických subjektov podnikajúcich v oblasti výroby kŕmnych zmesí, združuje členov zaoberajúcich sa skladovaním poľnohospodárskych komodít, ako aj obchodných spoločností podnikajúcich v oblasti nákupu a predaja krmív, kŕmnych komponentov a obilia.