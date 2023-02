Analytici: Kroky ECB sa prejavujú hlavne v silnejšom eure

Bratislava 22. februára (TASR) - Sprísnenie menovej politiky sa v ekonomike a inflácii naplno prejaví až po dlhšom čase, obvykle to trvá jeden až dva roky. Doterajšie kroky Európskej centrálnej banky (ECB) sa zatiaľ prejavujú vo forme silnejšieho výmenného kurzu eura, čo zmierňuje tlak na dovozné ceny a následne aj na ceny v obchodoch. Menová politika tiež zdražila úvery a dopyt po nich klesá. Vo svojom pravidelnom komentáre k aktuálnym krokom ECB to konštatovali analytici Národnej banky Slovenska (NBS).



"Aj keď menová politika ECB nie je zameraná na výmenný kurz, jej sprísnenie prispelo k zastaveniu posilňovania amerického dolára voči euru a otočeniu tohto trendu," vysvetlili. V dôsledku menšieho rozdielu v úrokových sadzbách oproti Spojeným štátom sa euro stalo atraktívnejším a od septembra minulého roka posilnilo voči doláru približne o 10 %. Postupne by to malo prispievať k tlmeniu inflácie, keďže napríklad väčšina energetických surovín je fakturovaná práve v amerických dolároch.



Analytici pripomenuli, že vyššie úrokové sadzby ECB idú ruka v ruke so zvyšovaním úrokových mier z úverov, čo následne znižuje záujem o pôžičky. "Postupne by to malo tlmiť aj dopyt po tovaroch, službách a investíciách v ekonomike, a tým aj infláciu. Dopyt po úveroch, najmä úveroch na bývanie, prudko poklesol," priblížili.



Rada guvernérov ECB vo februári už tretíkrát po sebe zvýšila kľúčové úrokové sadzby o 0,5 percentuálneho bodu, pričom signalizovala ich ďalšie zvyšovanie v marci. Udialo sa tak v čase, keď sa inflácia začala spomaľovať. V januári klesla pod 9 %. Za týmto spomalením podľa analytikov stoja výhradne ceny energií, keď sa ich rast na prelome rokov znížil z viac ako 40 % na približne 17 %. Pomohol tomu relatívne teplý začiatok zimy, ktorý umožnil vysokú mieru naplnenia zásobníkov plynu. Prispelo aj posilnenie kapacity terminálov na stlačený plyn.



"Celková inflácia je však naďalej vysoká. Nákladové cenové tlaky naďalej pretrvávajú a jadrová inflácia sa nachádza na historických maximách 5,2 %," upozornili analytici NBS. Aj keď teda inflácia v eurozóne mierne poľavila, ostražitosť menovej politiky by podľa nich nemala.