Kroky odborárov ohrozujú budúcnosť strojárskej spoločnosti Booster

Beluša 10. júna (TASR) - Absencia krokov Základnej organizácie (ZO) OZ KOVO, umožňujúcich dosiahnutie dohody s vedením spoločnosti Booster Precision Components Beluša, ohrozuje budúcnosť spoločnosti. Jej zákazníci sa pokúsia nájsť iných dodávateľov, čoho následkom bude zatvorenie prevádzky. Informovala o tom spoločnosť v reakcii na štvrtkový ostrý štrajk výrobných zamestnancov strojárskej firmy.



„Zamestnávateľ prezentoval konečný návrh, v zmysle ktorého akceptoval požiadavku ZO OZ KOVO na zvýšenie základnej a variabilnej zložky mzdy o 6 % s účinnosťou od 1. júla 2021, ako aj garantovanie vyplatenia 25 % odmeny (13. a 14. plat) v novembri a 75 % v marci v závislosti od výsledkov spoločnosti, čo predstavuje zo strany zamestnávateľa značný krok v ústrety dohode,“ informuje Booster s tým, že odborári zaslali vo štvrtok zamestnávateľovi hodinu pred naplánovaným stretnutím vypracované znenie dodatku kolektívnej zmluvy, ktoré okrem pôvodných požiadaviek obsahovalo aj niekoľko dodatočných požiadaviek



Tie podľa spoločnosti neboli doteraz nikdy prezentované. „Tieto dodatočné požiadavky neboli zo strany ZO OZ KOVO nijako odôvodnené a cez médiá ZO OZ KOVO komunikovali, že ich požiadavky budú každým dňom trvania štrajku narastať,“ uvádza sa v stanovisku.



Zamestnanci spoločnosti Booster Precision Components Beluša vstúpili vo štvrtok o 6.00 h do ostrého štrajku. Zhromaždili sa pred vstupom do areálu spoločnosti a žiadali splnenie svojich požiadaviek. Požadujú zvýšenie základnej zložky mzdy o šesť percent, vyplatenie 13. a 14. platu, vyplácanie variabilnej zložky mzdy, vyplácanie motivačného bonusu a doplnkové dôchodkové poistenie. Reštriktívne opatrenia zamestnávateľa znamenajú pre zamestnancov zníženie mzdy v priemere o 170 eur mesačne oproti roku 2020.



Štvrtkové predpoludňajšie rokovanie odborárov s vedením strojárskej spoločnosti neprinieslo dohodu, odborári s novými podmienkami vedenia spoločnosti nesúhlasili. Zamestnanci pokračujú v ostrom štrajku minimálne do pondelka 14. júna.