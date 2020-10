Deficit verejnej správy by mohol v tomto roku dosiahnuť 6,9 mld. eur

Bratislava 30. októbra (TASR) - Deficit verejných financií by mohol v tomto roku dosiahnuť 7,7 % hrubého domáceho produktu (HDP), teda 6,9 miliardy eur, ak vláda neprijme dodatočné opatrenia. Vyplýva to z najnovšieho rozpočtového semaforu Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ).



Odhad deficitu KRRZ je nižší, ako je súčasný oficiálny odhad vlády, ktorá počíta s prepadom 9,7 % HDP. "Dôvodom je najmä náš predpoklad, že pomalšie čerpanie dodatočných výdavkov štátneho rozpočtu, ktorých zvýšenie vláda schválila v letnej rozpočtovej novele, sa už do konca roka významne nezrýchli. Odhadovaný vývoj predpokladá naplnenie prognózy pre vývoj ekonomiky v poslednom štvrťroku, ktorá vzhľadom na vývoj pandémie obsahuje zvýšené riziká," konštatuje KRRZ.



Rozpočtová rada od augustovej prognózy nevyhodnocuje riziká voči schválenému rozpočtu a vypína svetlá rozpočtového semaforu, keďže pri schválení novely zákona o štátnom rozpočte v reakcii na aktuálnu situáciu spôsobenú pandémiou nového koronavírusu neprišlo k stanoveniu nového cieľa vlády na rok 2020.



Celková výška odhadovaného deficitu verejnej správy klesla. Oproti septembrovej prognóze prišlo k zlepšeniu odhadu o 184 miliónov eur, teda o 0,2 % HDP.



Najvýraznejší negatívny vplyv na saldo oproti pôvodnému rozpočtu predstavuje očakávaný výpadok daňových a odvodových príjmov vo výške 2,2 miliardy eur, teda o 2,5 % HDP. "Mimo výpadku daňových príjmov je najväčšie riziko pre rozpočet vo výdavkoch štátneho rozpočtu vo výške 1,9 miliardy eur. Dodatočné výdavky vyplývajú najmä z vyššieho čerpania kapitálových výdavkov presunutých z minulých rokov, ako aj zo zmien zahrnutých vo vládnej novele zákona o štátnom rozpočte, pričom veľká časť nesúvisí s pandémiou," doplnila KRRZ.



Pri nedaňových príjmoch odhaduje KRRZ výpadok výnosu o 528 miliónov eur. "Z veľkej časti ide o riziká identifikované RRZ už v čase schvaľovania rozpočtu, pričom viaceré sa každoročne opakujú," konštatuje KRRZ.



Opatrenia vlády na podporu ekonomiky zohľadnené v aktuálnom odhade dosahujú výšku spolu 1,4 miliardy eur (1,6 % HDP), pričom deficit rozpočtu zvyšujú o sumu 604 miliónov eur mimo daňových opatrení. Dodatočné výdavky v objeme 591 miliónov eur by mali byť financované z EÚ fondov.