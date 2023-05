Deficit hospodárenia verejnej správy odhadujú na úrovni 6,2 % HDP

Bratislava 31. mája (TASR) - Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) výrazne zvýšila odhadovanú úroveň deficitu verejnej správy (VS) v roku 2023. Oproti aprílovej prognóze došlo k nárastu schodku o 503 miliónov eur. Deficit tak môže dosiahnuť úroveň 7,5 miliardy eur (6,2 % HDP). K medzimesačnému zhoršeniu výsledku hospodárenia prispelo najmä schválenie mimoriadnej valorizácie dôchodkov a rodičovského príspevku, informovala v stredu KRRZ.



"Najvýraznejší negatívny vplyv na zmenu odhadu deficitu je spôsobený novou schválenou legislatívou, teda schválením mimoriadnej valorizácie dôchodkov od 1. júla tohto roka, zvýšením rodičovského príspevku a zvýšením minimálnych dôchodkov. Odhadované zvýšené výdavky predstavujú spolu sumu 528 miliónov eur (0,5 % HDP)," uviedla KRRZ. Vyššie príjmy rozpočtu, naopak, očakáva KRRZ vo výbere daní a odvodov.



Pozitívna odchýlka prognózy KRRZ pre saldo VS (rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami) verejných financií v roku 2023 od schváleného rozpočtu je vo výške 0,2 % HDP, čo znamená, že riziko prekročenia rozpočtu naďalej ostáva nízke. V porovnaní s odhadom vlády zverejneným 26. apríla 2023 v Programe stability na roky 2023 až 2026 je úroveň deficitu prognózovaná KRRZ nižšia o 0,03 % HDP.



Očakávané výdavky na opatrenia vlády na kompenzáciu cien energií dosahujú úroveň 2,964 miliardy eur (2,5 % HDP), z čoho výdavky v objeme 495 miliónov eur (0,4 % HDP) by mali byť financované z fondov EÚ. Po zohľadnení rozpočtovanej rezervy, výnosu zo solidárneho príspevku a zo zdanenia nadmerných príjmov z predaja elektriny je celkový vplyv opatrení oproti rozpočtu nižší o 1,134 miliardy eur (0,9 % HDP).



Nižší výnos daňových a odvodových príjmov predstavuje najvýraznejšie riziko pre schodok rozpočtu, odhadovaný výpadok dosahuje úroveň 629 miliónov eur (0,6 % HDP). Príjmy znižujú opatrenia nezahrnuté do rozpočtu, najmä zníženie sadzby DPH pre gastrosektor a zvýšenie daňového bonusu.



"Oproti predchádzajúcemu odhadu zhoršujeme výhľad hospodárenia príspevkových organizácií o 22 miliónov eur, dopravných podnikov o 11 miliónov eur a Národnej diaľničnej spoločnosti o päť miliónov eur. Na druhej strane pozitívnejší vývoj odhadujeme pri štátnych finančných aktívach o 18 miliónov eur," informovala kancelária.



V súvislosti so schválením mimoriadnych dôchodkov KRRZ predpokladá nárast spotreby domácností v tomto roku, čo by sa malo premietnuť do vyššieho príjmu z DPH oproti predchádzajúcej prognóze o 55 miliónov eur.