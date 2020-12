KRRZ: Tohtoročný deficit verejnej správy bude odhadom 6 miliárd eur

Bratislava 22. decembra (TASR) – Deficit rozpočtu verejnej správy v roku 2020 bude pravdepodobne na úrovni 6,75 % hrubého domáceho produktu (HDP), teda šesť miliárd eur. Vyplýva to z najnovšieho Rozpočtového semaforu Kancelárie rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ).



Celková výška odhadovaného deficitu však oproti novembrovej prognóze klesla, prišlo k zlepšeniu odhadu o 0,5 % HDP, teda o 445 miliónov eur. "Zníženie deficitu je spôsobené najmä pomalším čerpaním výdavkov štátneho rozpočtu, najmä nižšími kapitálovými výdavkami a poklesom odhadovaných výdavkov na riešenie pandémie vrátane nákupov zdravotníckeho materiálu," odôvodnila KRRZ.



Odhadovaný deficit je omnoho nižší aj oproti júlovej prognóze, kedy sa počítalo so schodkom na úrovni 9,4 % HDP. Podľa KRRZ toto zníženie odhadovaného deficitu vyplýva z neistoty ohľadom čerpania výdavkov štátneho rozpočtu na konci roku. "V júlovej novele zákona o štátnom rozpočte prišlo k navýšeniu rozpočtovaného objemu výdavkov štátneho rozpočtu o 7,8 miliardy eur, čo znamenalo zvýšené negatívne riziká pre saldo verejnej správy," vysvetlila KRRZ s tým, že v nadväznosti na pomalší pozorovaný nárast celkového čerpania prišlo k postupnému znižovaniu rizík a revízii odhadovanej úrovne schodku.



"Najvýraznejší negatívny vplyv na saldo verejnej správy oproti pôvodnému rozpočtu predstavuje očakávaný výpadok daňových a odvodových príjmov vo výške 1,9 miliardy eur (2,1 % HDP)," dodáva kancelária. Ako ďalej vymenovala, opatrenia vlády na podporu ekonomiky zohľadnené v aktuálnom odhade dosahujú výšku spolu 1,4 miliardy eur (1,5 % HDP), pričom deficit rozpočtu navyšujú o sumu 814 miliónov eur mimo daňových opatrení. Dodatočné výdavky v objeme 572 miliónov eur majú byť financované z európskych zdrojov.



"Pri nedaňových príjmoch odhadujeme výpadok výnosu o 525 miliónov eur. Z veľkej časti ide o riziká identifikované RRZ už v čase schvaľovania rozpočtu – najmä rozpočtované nadhodnotenie výnosu dividend a emisných kvót – pričom viaceré sa každoročne opakujú," podotkla kancelária.



Ako uzavrela KRRZ, prítomné je aj riziko pre rozpočet vo výdavkoch na sociálne transfery a dávky, a to na úrovni 416 miliónov eur. Vyplýva najmä z vyššieho čerpania nemocenského, dávok v nezamestnanosti a vyplatenia upraveného 13. dôchodku.